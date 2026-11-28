Da Modica un modello concreto di economia circolare: 70 tonnellate di plastica rimosse grazie all’impegno dei cittadini

MODICA, 28 Novembre 2026 – In un’epoca in cui la transizione ecologica rischia spesso di rimanere un concetto astratto, dal cuore di Modica arriva la dimostrazione tangibile di come l’azione volontaria dei singoli possa generare un impatto ambientale misurabile su scala globale.

“In qualità di consulente in sostenibilità ambientale ed economia circolare e partner di Corsair Connect — rete commerciale di Corsair Group — dice Ausilia Scivoletto – desidero condividere un traguardo significativo nato interamente dal basso: nell’arco di 12 mesi, un gruppo di cittadini privati modicani ha aderito spontaneamente a un’iniziativa di tutela ambientale, rendendo possibile la rimozione di 70 tonnellate di rifiuti plastici dall’ambiente”.

Il progetto si fonda sull’acquisto digitale e personalizzato di pacchetti di rimozione, interamente tracciati su tecnologia blockchain per garantire massima trasparenza e verificabilità. I risultati concreti non si sono fatti attendere: a un anno dall’avvio, il 15% delle 70 tonnellate rimosse è già stato riciclato e trasformato in bio-olio avanzato, una materia prima seconda impiegata per produrre nuova plastica. La parte restante completerà il medesimo ciclo di trasformazione nei prossimi 12 mesi, chiudendo il cerchio in un autentico modello di economia circolare.

A rendere possibile questo processo industriale è la tecnologia di Corsair Group, realtà leader nel riciclo di plastiche complesse di quarto e quinto stadio, quelle che solitamente non trovano sbocco nel riciclo meccanico tradizionale. Attraverso impianti produttivi attivi in Asia e in Europa — nello specifico in Finlandia — e mediante un avanzato processo di riciclo chimico tramite pirolisi, l’azienda trasforma i rifiuti plastici in bio-oli di altissima qualità, forniti a primari operatori energetici e petrolchimici come Shell Asia e Shell Europa.

Per ogni chilogrammo di plastica riciclata, vengono generati 10 crediti di plastica. Come definito dal WWF, i crediti di plastica sono ricevute digitali e unità trasferibili che rappresentano una quantità certificata di plastica raccolta e avviata al riciclo. Queste unità costituiscono uno strumento di compensazione ambientale volontaria: possono essere cedute a terzi oppure utilizzate per attestare il proprio impegno e ottenere la certificazione Plastic Neutral.

“La solidità e l’autorevolezza di questo modello hanno già ottenuto importanti riconoscimenti istituzionali e mediatici: nel 2023 il progetto è stato presentato presso gli uffici parlamentari e raccontato in un servizio televisivo su Rai 2, oltre ad aver ricevuto approfondimenti su Il Sole 24 Ore, sulle sue riviste specializzate e durante una puntata di TV7.

Oggi, forte dei risultati raggiunti grazie alla sensibilità dei cittadini di Modica, questo servizio si apre anche al tessuto imprenditoriale. Aziende e attività commerciali possono infatti aderire al programma per misurare, compensare e rendicontare in modo trasparente e volontario la propria impronta di plastica, rispondendo con anticipo e concretezza alle normative ambientali vigenti e future”.

La tutela dell’ambiente passa attraverso scelte consapevoli e strumenti verificabili: quanto realizzato a Modica dimostra che il cambiamento, quando supportato da tecnologie affidabili, può partire davvero da ognuno di noi.

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