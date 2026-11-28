A Ispica dalla Finanziaria Regionale 1 milione e 890 mila euro: 750 mila solo per il “Peppino Moltisanti”

Ispica, 28 novembre 2026 – “Riaccendere i riflettori sullo stadio “Moltisanti” significa dare una speranza concreta al calcio ispicese, che da troppi anni attende di tornare protagonista e di avere una casa all’altezza della passione di tifosi, società e giovani sportivi: il finanziamento da 750 mila euro ottenuto a seguito del mio emendamento all’ultima manovra finanziaria regionale va esattamente in questa direzione”. Parole dell’onorevole Ignazio Abbate, in occasione del sopralluogo effettuato nel pomeriggio di venerdì 27 novembre allo stadio “Moltisanti” di Ispica per fare il punto sugli interventi necessari. Alla ricognizione hanno preso parte il Sindaco di Ispica, il Vicesindaco e i tanti consiglieri comunali che hanno condiviso e sostenuto questo percorso istituzionale. “Il sopralluogo ci ha permesso di condividere con l’Amministrazione comunale e con i consiglieri un quadro chiaro delle esigenze della struttura, con l’obiettivo di rimettere in moto un impianto importantissimo per la città e favorire il rilancio di un movimento calcistico che in questi anni ha sofferto l’assenza di punti di riferimento stabili. Lo sport è crescita, aggregazione e identità: restituire centralità al “Moltisanti” è una priorità che abbiamo voluto sostenere con i fatti, così come concordato con l’allora candidato Sindaco, Pierenzo Muraglie nel corso dell’ultima campagna elettorale. Ispica – evidenzia il parlamentare regionale – con 1.890.000 euro è tra le città che hanno beneficiato maggiormente degli emendamenti alla manovra finanziaria, a testimonianza di un lavoro costante e sinergico sul territorio che tocca infrastrutture, viabilità, servizi, decoro urbano, scuole, ambiente e spazi di comunità”. Sul fronte delle opere pubbliche e dei servizi cittadini, sono previsti infatti 170mila euro per la manutenzione straordinaria della rete stradale del centro urbano, 160mila euro per la rifunzionalizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’asta fluviale fosso Bufali – Lavirano (Scorsone) e 150mila euro per la manutenzione straordinaria della strada comunale di contrada Scorsone – Ex SP 48. Sono inoltre destinati 100mila euro ciascuno per la manutenzione straordinaria dell’Ex Mercato, per la riqualificazione del Cimitero Comunale, per la manutenzione straordinaria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” (plessi “S. Antonio” e “San Giuseppe”) e dell’Istituto Comprensivo “Padre Pio” (plesso “L. Einaudi”) di proprietà comunale, nonché per la manutenzione straordinaria e la regimentazione delle acque meteoriche del secondo tratto della strada comunale Giamporcaro – Ispica. Completano il quadro comunale i contributi da 50mila euro ciascuno per la riqualificazione della Piazzetta Padre Pietro Labichella e l’integrazione socio-culturale con il convento dei Frati Minori, per la realizzazione del centro comunale di raccolta di prossimità in contrada Marina Marza e per la riqualificazione del chiosco di via Duca degli Abruzzi da destinare a Infopoint – Sportello Urbano Intelligente.

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