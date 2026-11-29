Serie D. Reti inviolate al “D’Ippolito”: pari a reti bianche tra Lamezia e Modica Calcio

Lamezia – Modica Calcio 0 – 0

LAMEZIA TERME, 29 Novembre 2026 – Termina a reti inviolate la sfida dello stadio “G. D’Ippolito” tra Lamezia Terme e Modica Calcio, al termine di una gara bloccata e povera di emozioni da entrambe le parti. Fin dai primi minuti le due squadre si affrontano con grande cautela, privilegiando la compattezza difensiva e il controllo delle zone centrali del campo rispetto alla ricerca della profondità. Gli spazi sono ridotti al minimo, le linee restano strette e trovare varchi diventa un’impresa per entrambi gli attacchi.

Le occasioni limpide latitano lungo tutto l’arco dei novanta minuti, lasciando spazio soprattutto a duelli a centrocampo, ripartenze contenute e qualche tentativo dalla distanza che non impensierisce realmente i due portieri. Nemmeno gli innesti dalla panchina nel finale riescono a cambiare l’inerzia di un confronto rimasto in equilibrio fino al triplice fischio. Il pareggio per 0-0 lascia così un punto a testa, fotografando una partita tatticamente attenta ma poco spettacolare, con entrambe le formazioni chiamate a trovare maggiore incisività negli ultimi metri già dal prossimo turno.

RISULTATI 14^ GIORNATA

CastrumFavara – Sambiase 1 – 2

Nissa – Athletic Palermo 5 – 2

Ragusa – Enna 3 – 1

Reggina – Siracusa 0 – 0

Trapani – Gela 2 – 0

Vibonese – Licata 1 – 0

Lamezia – Modica 0 – 0

Avola – Milazzo 1 – 0

Nuova Igea – Digiesse 3 – 1

CLASSIFICA

Vibonese 33

Reggina 30

Sambiase 29

Avola 26

Nuova Igea 23

Digiesse e Milazzo 20

Siracusa (-7) e Nussa 19

Athletic Palermo 18

Licata 18

Gela (-1) 17

Trapani )-5) e Modica 14

Lamezia 11

Ragusa 9

CastrumFavara 8

Enna 6

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