Lamezia – Modica Calcio 0 – 0
LAMEZIA TERME, 29 Novembre 2026 – Termina a reti inviolate la sfida dello stadio “G. D’Ippolito” tra Lamezia Terme e Modica Calcio, al termine di una gara bloccata e povera di emozioni da entrambe le parti. Fin dai primi minuti le due squadre si affrontano con grande cautela, privilegiando la compattezza difensiva e il controllo delle zone centrali del campo rispetto alla ricerca della profondità. Gli spazi sono ridotti al minimo, le linee restano strette e trovare varchi diventa un’impresa per entrambi gli attacchi.
Le occasioni limpide latitano lungo tutto l’arco dei novanta minuti, lasciando spazio soprattutto a duelli a centrocampo, ripartenze contenute e qualche tentativo dalla distanza che non impensierisce realmente i due portieri. Nemmeno gli innesti dalla panchina nel finale riescono a cambiare l’inerzia di un confronto rimasto in equilibrio fino al triplice fischio. Il pareggio per 0-0 lascia così un punto a testa, fotografando una partita tatticamente attenta ma poco spettacolare, con entrambe le formazioni chiamate a trovare maggiore incisività negli ultimi metri già dal prossimo turno.
RISULTATI 14^ GIORNATA
CastrumFavara – Sambiase 1 – 2
Nissa – Athletic Palermo 5 – 2
Ragusa – Enna 3 – 1
Reggina – Siracusa 0 – 0
Trapani – Gela 2 – 0
Vibonese – Licata 1 – 0
Lamezia – Modica 0 – 0
Avola – Milazzo 1 – 0
Nuova Igea – Digiesse 3 – 1
CLASSIFICA
Vibonese 33
Reggina 30
Sambiase 29
Avola 26
Nuova Igea 23
Digiesse e Milazzo 20
Siracusa (-7) e Nussa 19
Athletic Palermo 18
Licata 18
Gela (-1) 17
Trapani )-5) e Modica 14
Lamezia 11
Ragusa 9
CastrumFavara 8
Enna 6