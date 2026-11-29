RAGUSA – ENNA 3 – 1
MARCATORI: pt 11’ D’Amore (E), 16’ Saito (R)st 10’ Golfo (R), 22’ Vita(R)
Ragusa, 29 Novembre 2026 – Il Ragusa si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro l’Enna e torna a respirare in classifica. Al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni allo stadio “Aldo Campo”, la formazione azzurra si impone per 3-1 in rimonta, conquistando tre punti fondamentali nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D.
La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. A rompere l’equilibrio è, infatti, D’Amore che porta avanti l’Enna gelando il pubblico ragusano. La reazione degli azzurri, però, non si fa attendere: il Ragusa aumenta la pressione e trova il meritato pareggio con Saito, ristabilendo la parità prima dell’intervallo sull’1-1.
Nella ripresa emerge tutta la determinazione del Ragusa nel voler conquistare una vittoria dal peso specifico enorme. La squadra di casa prende in mano il pallino del gioco e completa il sorpasso grazie alle reti di Golfo e Vita, che firmano il definitivo 3-1. Nel finale gli azzurri restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Torres, ma amministrano il doppio vantaggio senza particolari affanni fino al triplice fischio.
Grazie a questo successo il Ragusa sale a quota 9 punti, staccando l’Enna (fermo a 6) e scavalcando anche il CastrumFavara (8 punti). In una lotta salvezza che si preannuncia lunga ed equilibrata, la vittoria contro una diretta concorrente rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per il prosieguo della stagione.
RISULTATI 14^ GIORNATA
CastrumFavara – Sambiase 1 – 2
Nissa – Athletic Palermo 5 – 2
Ragusa – Enna 3 – 1
Reggina – Siracusa 0 – 0
Trapani – Gela 2 – 0
Vibonese – Licata 1 – 0
Lamezia – Modica 0 – 0
Avola – Milazzo 1 – 0
Nuova Igea – Digiesse 3 – 1
CLASSIFICA
Vibonese 33
Reggina 30
Sambiase 29
Avola 26
Nuova Igea 23
Digiesse e Milazzo 20
Siracusa (-7) e Nussa 19
Athletic Palermo 18
Licata 18
Gela (-1) 17
Trapani )-5) e Modica 14
Lamezia 11
Ragusa 9
CastrumFavara 8
Enna 6