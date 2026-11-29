Calcio. Serie D. Rimonta d’oro del Ragusa: 3-1 all’Enna e balzo in classifica

RAGUSA – ENNA 3 – 1

MARCATORI: pt 11’ D’Amore (E), 16’ Saito (R)st 10’ Golfo (R), 22’ Vita(R)

Ragusa, 29 Novembre 2026 – Il Ragusa si aggiudica lo scontro diretto per la salvezza contro l’Enna e torna a respirare in classifica. Al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni allo stadio “Aldo Campo”, la formazione azzurra si impone per 3-1 in rimonta, conquistando tre punti fondamentali nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D.

La partita si mette subito in salita per i padroni di casa. A rompere l’equilibrio è, infatti, D’Amore che porta avanti l’Enna gelando il pubblico ragusano. La reazione degli azzurri, però, non si fa attendere: il Ragusa aumenta la pressione e trova il meritato pareggio con Saito, ristabilendo la parità prima dell’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa emerge tutta la determinazione del Ragusa nel voler conquistare una vittoria dal peso specifico enorme. La squadra di casa prende in mano il pallino del gioco e completa il sorpasso grazie alle reti di Golfo e Vita, che firmano il definitivo 3-1. Nel finale gli azzurri restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Torres, ma amministrano il doppio vantaggio senza particolari affanni fino al triplice fischio.

Grazie a questo successo il Ragusa sale a quota 9 punti, staccando l’Enna (fermo a 6) e scavalcando anche il CastrumFavara (8 punti). In una lotta salvezza che si preannuncia lunga ed equilibrata, la vittoria contro una diretta concorrente rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per il prosieguo della stagione.

RISULTATI 14^ GIORNATA

CastrumFavara – Sambiase 1 – 2

Nissa – Athletic Palermo 5 – 2

Ragusa – Enna 3 – 1

Reggina – Siracusa 0 – 0

Trapani – Gela 2 – 0

Vibonese – Licata 1 – 0

Lamezia – Modica 0 – 0

Avola – Milazzo 1 – 0

Nuova Igea – Digiesse 3 – 1

CLASSIFICA

Vibonese 33

Reggina 30

Sambiase 29

Avola 26

Nuova Igea 23

Digiesse e Milazzo 20

Siracusa (-7) e Nussa 19

Athletic Palermo 18

Licata 18

Gela (-1) 17

Trapani )-5) e Modica 14

Lamezia 11

Ragusa 9

CastrumFavara 8

Enna 6

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