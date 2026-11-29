“Suoni Tela e Anima”: a Pozzallo un viaggio sensoriale tra musica, arte e interiorità con Guido Cicero

POZZALLO, 29 Novembre 2026 – Un incontro pensato per intrecciare suoni, colori e riflessioni personali arriva a Pozzallo con l’evento “Suoni Tela e Anima”, promosso dall’Unitre di Pozzallo e dedicato al percorso artistico e umano del pittore modicano Guido Cicero. L’appuntamento è in programma martedì 1 dicembre 2026 alle 17:30, presso la Canonica Chiesa Madre in Via Garibaldi.

Un dialogo tra linguaggi espressivi

Già dal sottotitolo — “Un viaggio sensoriale tra musica, arte e interiorità” — l’iniziativa mette al centro l’incontro tra dimensione visiva, espressione musicale e profondità emotiva. L’immaginario della locandina richiama proprio questo dialogo: da un lato la tela ricca di tinte accese e il gesto del pennello, dall’altro gli elementi legati alla musica, come note, tastiera e strumenti ad arco, a sottolineare un’esperienza che coinvolge sensi e immaginazione.

A guidare il confronto e accompagnare il pubblico nel corso della serata sarà Giuseppe Di Mari, chiamato a moderare l’incontro.

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