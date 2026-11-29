Calcio, Eccellenza. Vittoria, rimonta d’orgoglio a Scordia: finisce 2-2 tra le proteste per gli episodi arbitrali

SCORDIA-VITTORIA 2 – 2

SCORDIA, 29 Novembre 2026 – Finisce 2-2 sul campo dello Scordia una sfida vibrante e tesa, in cui il Vittoria strappa un punto pesantissimo nel recupero nonostante una serie di episodi arbitrali contestati che hanno pesantemente indirizzato l’inerzia dell’incontro.

L’avvio del Vittoria è travolgente. Dopo appena trenta secondi Isabelinha prova la conclusione senza trovare il bersaglio, ma al 5′ è proprio l’esterno offensivo a sfondare sulla corsia di sinistra e a mettere in mezzo un pallone invitante: sul lato opposto si fa trovare pronto Mboa, che con un preciso piattone in corsa firma lo 0-1.

Nei minuti successivi i biancorossi restano padroni del campo e sfiorano per altre due volte il raddoppio, senza riuscire a chiudere i conti. Con la gara saldamente in mano agli ospiti, intorno al 35′ arriva la prima svolta controversa. Su un pallone apparentemente innocuo, l’attaccante dello Scordia Taimech punta l’area e cade al contatto con Simola; l’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Famà, che calcia centralmente spiazzando Malandrino e ristabilendo la parità (1-1).

Da quel momento il match si accende sul piano fisico e i contrasti si fanno più duri. A farne le spese è la panchina biancorossa: dopo un duro intervento in campo ai danni del tecnico operato dallo stesso Famà, l’allenatore viene prima ammonito e poi espulso tra lo stupore generale, mandando le squadre al riposo sull’1-1.

Nella ripresa il Vittoria riparte con piglio aggressivo per cercare i tre punti, ma incappa in un nuovo episodio contestato. Su un calcio di punizione dalla trequarti terminato sul fondo, l’assistente segnala la rimessa dal fondo per gli ospiti, mentre il direttore di gara assegna calcio d’angolo allo Scordia. Proprio sugli sviluppi del corner i padroni di casa trovano il gol del 2-1.

A complicare ulteriormente il pomeriggio biancorosso arriva il cartellino rosso diretto per il neoentrato Tassi, sanzionato per un presunto colpo ai danni di un avversario che lascia il Vittoria in inferiorità numerica.

Negli ultimi quindici minuti, pur con un uomo in meno e mantenendo quattro under in campo, mister Galfano gioca la carta dell’assalto totale ridisegnando la squadra con un ultra-offensivo 3-3-3, con Awuah riferimento centrale e Isabelinha e Baldeh ai lati. La spinta viene premiata al 92′: su calcio di punizione laterale battuto da D’Amico, Leggio si fionda sul pallone e firma il definitivo 2-2.

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