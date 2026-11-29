Il Frigintini calcio ci ha preso gusto, la doppietta di Gazzè affonda il Real Gela

Frigintini Calcio 2

Real Gela 0

Marcatori: pt 3′ Gazzè, st 8′ Gazzè

Frigintini Calcio: Vicari, Mallia, Amato, Concolino, Arrabito (33′ st Sortino), Cicero, Lo Magno (41’st Modica), Gazzè. Drago, Noukri, Macauda (18′ st Vitale). A Disp: Lorenzo Caruso, Rizzotto, Francesco Caruso, Giunta, Paternò, Agosta. All. Ciccio Di Rosa.

Real Gela: Smecca, Davide Alabiso, Di Pasquale, Caci, Tomasi (29′ st Incardona), Minardi, Sammartino, Faraci (14′ st Gabriele Rechichi), Bentivegna, Migliorisi, Federico Rechichi. A Disp: Francesco Alabiso, Giammusso, Scordio, Saccomando, Spadaro. All. Angelo Gaccione.

Arbitro: Valentina Scalzo di Enna

Assistenti: Aldo Matteo Savasta e Alberto Tilaro di Enna

Note: st 26′ espulso Federico Rechichi

Modica, 29 novembre 2026 – Il Frigintini ci ha preso gusto e al “Pietro Scollo” batte un mai domo Real Gela e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Un successo che permette alla “Banda” di Ciccio Di Rosa di portarsi a metà classifica del girone D di Promozione con ben 4 punti di vantaggio dalla zona play out.

L’inizio del match è tutto a tinte rossoblu. La “Banda”, infatti, parte con il piede pigiato sull’acceleratore e al 1′ sfiora il gol con una conclusione rasoterra di Macauda.

Al 3′ arriva il vantaggio. Momo Noukri dal corner di sinistra “pennella” un traversone per l’inzuccata di Gazzè che mette alla spalle di Smecca e porta in vantaggio i padroni di casa.

Il Real Gela prova a reagire, impegna in un paio di circostanze Vicari, che si fa trovare sempre attento e gestisce con autorità il gioco chiudendo bene ogni varco.

Al 27′, sono i rossoblu a sfiorare il raddoppio con Mallia che, invece di crossare da posizione decentrata prova a sorprendere Smecca, che è bravo a deviare in angolo.

Al 40′ conclusione al “veleno” di Lo Magno, che dal vertice dei sedici metri ospiti prova una conclusione a “giro”, ma non inquadra la porta.

Al 45′ si fa vedere in avanti il Real Gela con Caci, che in area di rigore, spalle alla porta trova lo spazio per girarsi e concludere, ma Vicari è ben piazzato e blocca a terra facilmente.

Si va così al riposo con i rossoblu della frazione modicana avanti di misura.

Al rientro in campo dagli spogliatoi è ancora il Frigintini a tenere in mano il pallino del gioco e al 2′ Lo Magno s’infila tra tre difensori e conclude, ma la palla si perde di poco sul fondo.

È il preludio al raddoppio, che arriva al 8′. Gazzè dalla distanza lascia partire un tiro che gonfia la rete di Smecca per la seconda volta e allarga la forbice del risultato.

Al 13′ il Real Gela va vicino al gol con Federico Rechichi, che sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra a pochi passi dalla porta alza sulla traversa una palla che probabilmente sarebbe finita in rete.

Lo stesso Rechichi al 26′, già ammonito commette fallo su un giocatore avversario e rimedia il cartellino rosso che mette in discesa il match per il Frigintini che oltre a essere avanti di due reti ha anche l’uomo in più.

Al 27′ c’è lavoro anche per Vicari che prima allontana con i pugni un traversone e poi para a terra una conclusione dal limite di Caci.

Al 40′ ci prova Drago con un tiro angolato dal limite che Smecca è bravo a deviare in angolo. Dal successivo corner ci prova Concolino, ma non inquadra il bersaglio.

Nei minuti di recupero si accendono gli animi sulla panchina gelese e a farne le spese è uno dei giocatori che si è visto sventolare sotto il naso il cartellino rosso.

Tornata la calma si riprende a giocare, ma non succede più nulla fino al triplice fischio della signora Scalzo che manda tutti sotto le docce e certifica altri tre punti per la “Banda” che ora si prepara alla difficile trasferta di Santa Croce, contro il “Cigno” ferito dalla pesante sconfitta di Serradifalco che è costato il primato ai biancoazzurri camerinensi.

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