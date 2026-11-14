Macellazione clandestina di cavalli, il plauso di LAV Ragusa ai Carabinieri dei NAS per lo smantellamento dell’organizzazione criminale

​Ragusa, 13 novembre 2026 – La sede territoriale di LAV Ragusa esprime il proprio più sentito ringraziamento e profondo plauso ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS)di Ragusa, per la brillante operazione investigativa che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita alla macellazione clandestina di equini, con un giro d’affari illecito stimato intorno ai due milioni di euro.

​«Interventi risoluti come quello portato a termine dai Carabinieri dei NAS rappresentano un presidio fondamentale di legalità, giustizia e civiltà per il nostro territorio» – dichiara Resi Iurato. «Dietro il traffico illegale delle carni non si nascondono soltanto gravissimi reati economici e un serio pericolo per la salute pubblica, ma soprattutto inaccettabili atrocità consumate ai danni di esseri senzienti, sottratti a ogni tutela e condannati a sofferenze indicibili».

​La macellazione clandestina costituisce uno dei volti più cruenti della zoomafia, un fenomeno che la LAV denuncia e combatte quotidianamente su tutto il territorio nazionale attraverso il proprio Osservatorio Zoomafia e l’Ufficio Legale, affiancando le Forze dell’Ordine e la Magistratura affinché i responsabili di simili reati vengano assicurati alla giustizia.

​LAV Ragusa rinnova la propria gratitudine all’Arma dei Carabinieri e ai NAS di Ragusa, per la costante attenzione, la competenza e l’impegno profuso nella tutela dei diritti degli animali e nel contrasto a ogni forma di criminalità legata al loro sfruttamento.

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