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Acate, viola il divieto di avvicinamento e porta via i tre figli minori: arrestato 40enne

Scatta il "Codice Rosso" dopo la denuncia dell'ex moglie, minacciata anche sui social. I Carabinieri recuperano i bambini nell'abitazione dell'uomo e li riaffidano alla madre
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ACATE, 14 Novembre 2026 – I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 40 anni del posto, gravemente indiziato dei reati di minaccia e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’intervento dei militari è scattato in serata nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, a seguito della denuncia presentata dalla ex moglie del 40enne. La donna si era recata in caserma per segnalare la condotta dell’uomo, già sottoposto a una misura cautelare che gli vietava di avvicinarsi sia a lei che ai loro tre figli minorenni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nonostante il provvedimento restrittivo in vigore, l’indagato avrebbe prelevato i bambini dall’abitazione dei nonni paterni, dove stavano trascorrendo il fine settimana. Alla richiesta della madre di riportare i piccoli a casa, l’uomo avrebbe reagito aggredendola verbalmente e rivolgendole pesanti minacce, proseguite anche attraverso i social network.

Raccolta la querela, i Carabinieri si sono immediatamente diretti presso l’abitazione del 40enne ad Acate, accertando effettivamente la presenza dei tre minori all’interno dell’immobile. Con l’ausilio dei genitori dello stesso indagato, sopraggiunti sul posto per contribuire a riportare la situazione alla calma, i militari hanno messo in sicurezza i bambini, accompagnandoli in caserma per riaffidarli alla madre.

Alla luce dei fatti accertati, il 40enne è stato dichiarato in stato di arresto per la violazione del divieto di avvicinamento. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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