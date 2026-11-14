Una vita in uniforme al servizio della comunità: il saluto del SIM Carabinieri Ragusa al Luogotenente Marcello Garofalo

Ragusa, 14 Novembre 2026 – Dopo oltre 37 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Marcello Garofalo lascia il servizio attivo per il meritato congedo. Un traguardo prestigioso che corona una carriera lunga e intensa, vissuta all’insegna della dedizione silenziosa, del sacrificio quotidiano e di un profondo senso delle Istituzioni. In questi decenni, affermano dal Sim Carabinieri di Ragusa, ha rappresentato un punto di riferimento insostituibile non solo per la cittadinanza, ma anche per i tanti carabinieri che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di apprenderne gli insegnamenti sul campo. Dai primi incarichi operativi fino alle responsabilità ricoperte al Comando del Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Ragusa, ha incarnato ogni giorno i valori più autentici dell’Arma: lealtà, spirito di abnegazione e costante vicinanza al territorio ibleo. Il congedo non rappresenta mai un semplice passaggio amministrativo. Per chi ha indossato gli alamari per una vita intera, lasciare il servizio attivo significa chiudere un capitolo umano e professionale straordinario, reso possibile anche dal sostegno silenzioso della propria famiglia, che ha condiviso con discrezione e orgoglio le rinunce che questa missione comporta. Un pensiero speciale dal Segretario Generale Provinciale, Nicola Giso: “A nome della Segreteria Provinciale di Ragusa, desideriamo rivolgere all’amico Luogotenente Marcello Garofalo un abbraccio sincero e un ringraziamento profondo. Quando un carabiniere conclude il proprio percorso dopo una vita dedicata allo Stato, tutta la nostra grande famiglia sindacale si stringe per celebrare un militare esemplare. Fino al tuo ultimo giorno hai testimoniato un altissimo senso delle Istituzioni, unendolo a una rara e autentica vicinanza agli altri, fatta di rispetto, ascolto e supporto costante verso i colleghi e la comunità. Il tuo esempio resta un patrimonio umano e professionale prezioso per tutti noi. Ti auguriamo di goderti questo nuovo capitolo della vita con la stessa serenità e generosità che hai sempre saputo donare, con la certezza che il legame con l’Arma e con la nostra grande famiglia resterà indelebile.”

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