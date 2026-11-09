Iblea Acque. Ammesso a finanziamento il progetto da oltre 4,2 milioni di euro per il futuro della depurazione e del riuso delle acque

Ragusa, 09 novembre 2026 – L’amministratore unico di Iblea Acque S.p.A., Stefano Guccione, esprime soddisfazione per l’importante risultato ottenuto nell’ambito dell’Avviso regionale “Ripresa Sicilia Plus” promosso dalla Regione Siciliana. Il progetto presentato dalla società in qualità di capofila è stato infatti inserito nella graduatoria provvisoria dei progetti finanziabili.

Il progetto, denominato “Smart-Ee plants 4star – Smart energy-efficient plants for sustainable, total and affordable reuse of sicilian wastewater”, prevede un investimento complessivo di oltre 4,2 milioni di euro ed è finalizzato allo sviluppo di tecnologie innovative per rendere gli impianti di depurazione sempre più efficienti, sostenibili e orientati al riutilizzo delle acque reflue.

L’ammissione al finanziamento conferma il percorso di crescita intrapreso da Iblea Acque, rafforzandone il ruolo non solo nella gestione del Servizio idrico integrato, ma anche nei processi di innovazione, ricerca applicata e sviluppo tecnologico a servizio del territorio.

«Questo risultato dimostra la capacità di Iblea Acque di guardare al futuro e di cogliere importanti opportunità di sviluppo», dichiara l’ing. Stefano Guccione. «Accanto agli investimenti sulle infrastrutture idriche, stiamo costruendo una società sempre più protagonista nei processi di innovazione e sostenibilità ambientale. Siamo orgogliosi di guidare un progetto che mette insieme competenze scientifiche di alto livello e che consentirà di sperimentare soluzioni avanzate per affrontare le sfide del ciclo idrico dei prossimi anni».

Il programma prevede, tra le principali attività, l’impiego dell’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di depurazione, il monitoraggio delle emissioni climalteranti, il miglioramento della qualità delle acque depurate, la rimozione di microplastiche e microinquinanti, il riutilizzo della risorsa idrica e la riduzione dei fanghi prodotti dai processi depurativi.

Particolare rilievo assume la presenza dell’Università degli Studi di Catania all’interno del partenariato. «Per noi è motivo di grande orgoglio», aggiunge Guccione. «Si tratta del riconoscimento di Iblea Acque come interlocutore autorevole nei processi di ricerca e innovazione applicati al servizio idrico integrato. Una collaborazione che consentirà di trasferire competenze scientifiche direttamente ai nostri impianti e ai servizi offerti ai cittadini».

Il risultato assume inoltre un valore strategico per l’intero territorio, confermando come una gestione moderna e industriale del servizio idrico sia in grado di attrarre risorse, realizzare innovazione e sostenere lo sviluppo. «Questi finanziamenti rappresentano un’opportunità concreta per il territorio e per i cittadini», conclude Guccione. «Dimostrano come una gestione organizzata ed efficiente possa generare sviluppo e creare valore. Iblea Acque continuerà a investire nel miglioramento dei servizi e nell’innovazione come leva di crescita e competitività».

L’ammissione del progetto al finanziamento arriva, inoltre, pochi giorni dopo la partecipazione di Iblea Acque a Ecomondo, la principale manifestazione nazionale dedicata alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e all’innovazione nel settore delle risorse idriche, ulteriore testimonianza della volontà della società di confrontarsi con le migliori esperienze nazionali e internazionali, portando anche in Sicilia modelli avanzati di gestione e innovazione.

Salva