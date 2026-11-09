Santa Croce Soccer, a Noto uno 0-0 di grande intensità. Sferrazza sfiora il colpo nel finale

Santa Croce Camerina, 09 novembre 2026 – Uno 0-0 che racconta soltanto in parte lo spettacolo visto in campo. Santa Croce Soccer e Noto hanno dato vita a una partita complicata, intensa e straordinariamente equilibrata, confermando entrambe di avere organici competitivi e ambizioni importanti nel girone D di Promozione.

La formazione biancazzurra torna dalla trasferta netina con un punto prezioso, maturato al termine di una gara giocata con attenzione, personalità e grande impegno. Di fronte c’era un avversario di valore, capace di mettere alla prova la capolista e di rendere ogni momento della partita particolarmente combattuto.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza risparmiarsi, ma mantenendo grande attenzione agli equilibri. Ne è venuta fuori una gara piacevole, caratterizzata da intensità e continui confronti tra due formazioni che hanno dimostrato sul campo il motivo per cui occupano le prime posizioni della classifica.

Anche mister Fabio Campanaro ha sottolineato il valore della prestazione e il livello dell’incontro: “È stata una partita equilibrata e giocata bene, contro una squadra attrezzata e di qualità. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata e i ragazzi hanno risposto con impegno e attenzione. Credo che il pareggio sia il risultato di una sfida combattuta tra due buoni organici”.

Resta un pizzico di rammarico per l’episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della partita. Quando il match si avviava ormai alla conclusione, il capitano Sferrazza ha colpito una traversa, sfiorando il gol che avrebbe potuto regalare al Santa Croce una vittoria di grande prestigio.

Non c’è però tempo per fermarsi: mercoledì 11 novembre il campionato propone il turno infrasettimanale. Il Santa Croce sarà nuovamente impegnato contro il Qal’At, attuale terz’ultimo in classifica. Un appuntamento da affrontare con la giusta concentrazione e senza sottovalutare l’avversario, per dare continuità al proprio cammino in vetta alla classifica.

Salva