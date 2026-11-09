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Giornata mondiale del diabete, iniziative a Comiso e Ragusa per la prevenzione

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Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa/Comiso, 09 novembre 2026 – In occasione della Giornata mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre, l’ASP di Ragusa promuove due appuntamenti aperti alla cittadinanza, in programma a Comiso e a Ragusa, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce, della conoscenza dei fattori di rischio e dell’adozione di corretti stili di vita.
Il primo appuntamento è previsto per venerdì 13 novembre, dalle ore 8 alle 13, presso il PTA dell’ospedale “Regina Margherita” di Comiso. L’iniziativa, aperta a tutti, prevede la rilevazione gratuita della glicemia, informazioni e consulenze infermieristiche e un breve counseling diabetologico, quest’ultimo a discrezione dell’équipe sanitaria.
La seconda iniziativa si svolgerà sabato 14 novembre, dalle ore 9 alle 13, presso l’ingresso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove sarà allestito un presidio diabetologico. Grazie alla presenza di medici e operatori sanitari, i cittadini potranno ricevere materiale informativo, indicazioni sulla prevenzione e consulenze qualificate, oltre a una valutazione del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Per gli utenti nei quali sarà riscontrato un rischio di patologia, è prevista anche la possibilità di effettuare gratuitamente il dosaggio dell’emoglobina glicata (HbA1c).
«Il diabete può svilupparsi senza sintomi evidenti, ma le sue conseguenze possono essere gravi – sottolinea il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, Sara Lanza –. Per questo lo screening rappresenta un’opportunità preziosa per individuare precocemente eventuali alterazioni e riconoscere i soggetti a rischio. Un monitoraggio costante e una diagnosi tempestiva permettono di intervenire prima che insorgano complicanze. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più cittadini alla prevenzione, trasformando la consapevolezza in un’attenzione concreta alla propria salute».

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1 commento su “Giornata mondiale del diabete, iniziative a Comiso e Ragusa per la prevenzione”

  1. Jason

    Buffonate per capre. Sistemate i tempi di attesa nella Sanità se tenete veramente alla salute dei cittadini. Altrimenti sono solo buffonate. Queste buffonate fatele al cocainomane di Kiev, mi pare che i miliardi per il cocainomane di Kiev non mancano, per Sanità e salute degli italiani non si trovano.

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