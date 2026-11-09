AIL Ragusa, vent’anni di impegno e solidarietà: il convegno guarda alle nuove sfide per il futuro

Ragusa, 09 novembre 2026 – Due giornate di confronto per celebrare vent’anni di attività al fianco dei pazienti onco-ematologici e delle loro famiglie. Si è concluso con successo il convegno “20 Anni di AIL Ragusa – Dati, Sfide e Nuove Prospettive”, che il 6 e 7 novembre ha riunito a Ragusa istituzioni, medici, ricercatori, professionisti sanitari, volontari e pazienti.

Un anniversario importante, che ha permesso di ripercorrere il cammino dell’associazione sul territorio ibleo, approfondire i progressi della ricerca scientifica e delineare le nuove sfide per migliorare l’assistenza e la qualità della vita delle persone che affrontano una malattia del sangue. “Un traguardo importante da celebrare, ma soprattutto un nuovo slancio per rafforzare il sostegno ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie. Queste due giornate ci lasciano emozione, orgoglio e una rinnovata consapevolezza dell’impegno che ci attende. Non un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza per continuare a crescere e migliorare i servizi a favore della comunità”, dichiara la presidente di AIL Ragusa, Cettina Migliorisi.

La prima giornata, con la partecipazione del presidente nazionale AIL Pino Toro e del presidente della Fondazione GIMEMA, prof. Marco Vignetti, ha posto al centro il valore della ricerca scientifica. È stato ribadito quanto gli investimenti nella ricerca indipendente siano fondamentali per costruire nuove prospettive di cura: ogni anno AIL destina risorse importanti a questo obiettivo, contribuendo concretamente al futuro di chi lotta contro un tumore del sangue. Gli approfondimenti sui dati epidemiologici regionali e provinciali hanno inoltre offerto un quadro utile per comprendere le caratteristiche e la diffusione delle malattie ematologiche.

La seconda giornata ha dato spazio alla storia ventennale dell’associazione, alla gestione del paziente, al sostegno psicologico, ai servizi di assistenza e alle testimonianze di chi ha incontrato AIL durante il proprio percorso di malattia.

Dal confronto sono emerse anche le priorità per il futuro. Come sottolineato dal presidente nazionale Toro, sarà fondamentale dare maggiore spazio alla sensibilizzazione sulla prevenzione, promuovendo stili di vita sani e accrescendo l’attenzione sul rapporto tra salute, ambiente e problematiche ambientali. Tra le sfide anche il potenziamento del supporto psicologico, un servizio che sta riscuotendo un riscontro significativo da parte dei pazienti e dei familiari, e una maggiore attenzione al benessere complessivo della persona attraverso nuove opportunità come l’estetica oncologica. Una disciplina che, con trattamenti specifici, aiuta ad alleviare gli effetti cutanei e psicologici delle terapie, contribuendo a preservare autostima, dignità e qualità della vita.

Tutto questo si affianca al consolidamento dei servizi già attivati da AIL Ragusa: dal trasporto dei pazienti per raggiungere le strutture sanitarie alla consegna dei farmaci a domicilio, fino alle altre forme di accompagnamento e assistenza concreta.

Un’altra sfida importante sarà quella di aprire sempre più l’associazione alle giovani generazioni, favorendo il ricambio, la partecipazione e una nuova cultura del volontariato e della solidarietà. Coinvolgere i giovani significa trasmettere valori, costruire consapevolezza e garantire continuità a un impegno che da vent’anni rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

“AIL Ragusa guarda dunque al futuro con rinnovato entusiasmo, facendo tesoro della collaborazione tra istituzioni, mondo sanitario, Terzo settore, soci e volontari e chiamando nuove energie a condividere questo percorso. Un obiettivo comune continua a guidare il suo impegno: sostenere la ricerca, promuovere la prevenzione, migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie e contribuire a costruire un futuro senza cancro”, aggiunge la Presidente Migliorisi.

E il futuro di AIL Ragusa passa anche attraverso le prossime iniziative di raccolta fondi. A partire da dicembre, con il tradizionale appuntamento delle Stelle di Natale AIL, i volontari torneranno nelle piazze della provincia di Ragusa per incontrare i cittadini e raccogliere fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza. “Un’occasione per rinnovare il legame con la comunità e ricordare che ogni contributo può fare la differenza. Vi aspettiamo numerosi in piazza!”, conclude Cettina Migliorisi.

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