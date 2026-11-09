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Elezioni Scicli 2027, il PD lancia Caterina Riccotti: “Pronti al confronto e all’ipotesi primarie”

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SCICLI, 09 Novembre 2026 – Entra nel vivo il dibattito politico a Scicli in vista dell’appuntamento elettorale per le amministrative del 2027. Con una nota ufficiale, il Partito Democratico esce allo scoperto per fare chiarezza sul proprio posizionamento e per proporre alla città la candidatura a sindaca della consigliera comunale Caterina Riccotti.

La scelta — fa sapere il circolo Dem — arriva al termine di un lungo percorso partecipato “avviato dal basso”, nato dal confronto interno al partito e dal dialogo con il mondo dell’associazionismo, del volontariato e della società civile.

Sulla figura di Caterina Riccotti è già stato incassato l’appoggio di realtà civiche radicate nel territorio e nell’area di centrosinistra come Territorio e Start Scicli, a cui si aggiungono i cittadini al lavoro per la costruzione della lista civica “Caterina Sindaco”.

Il quadro politico del centrosinistra sciclitano vede tuttavia in campo altre due figure: Bruno Mirabella e Marianna Buscema. Il PD ci tiene a sottolineare il pieno rispetto per la loro discesa in campo — di cui riconosce “legittimità e dignità politica” — rilanciando l’esigenza di avviare subito un tavolo di confronto su idee, programmi e visioni di sviluppo per la città.

In quest’ottica, la segreteria Dem non chiude la porta allo strumento delle consultazioni popolari per sciogliere i nodi dell’alleanza. Le primarie di coalizione vengono infatti considerate un valido strumento di sintesi democratica, a patto però che vi sia un’adesione convinta da parte di tutti e tre i candidati (Riccotti, Mirabella e Buscema) e la condivisione preventiva di regole, obiettivi e dell’impegno vincolante a sostenere chiunque risulti vincitore.

L’obiettivo dichiarato dal PD resta quello di percorrere fino in fondo la strada del dialogo per evitare spaccature nell’area progressista, arrivando alla costruzione di un progetto alternativo, ampio e unitario, capace di offrire a Scicli una proposta di governo solida per le prossime elezioni.

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