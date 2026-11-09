L’etica degli esclusi: la poesia di Alaa Abdel-Hadi e la scelta di stare con gli ultimi…di Domenico Pisana

Alaa Abdel-Hadi (nato al Cairo nel 1956) è una delle voci più autorevoli della letteratura arabo-egiziana contemporanea. Poeta, critico letterario, pensatore e accademico di spicco, riveste attualmente la carica di Presidente del Sindacato Generale dell’Unione degli Scrittori Egiziani. La sua scrittura si muove sul confine sottile tra filosofia del linguaggio, introspezione ontologica e lirica esistenziale, distaccandosi dalle retoriche puramente ornamentali per interrogare le profondità dell’essere, il rapporto con l’invisibile, la marginalità e le dinamiche del potere e della coscienza.

Vogliamo portare la nostra attenzione su due testi poetici di Alaa Abdel-Hadi, dal titolo L’Abbondanza e La Bevanda della sera, tratte dalla raccolta poetica “Muʿjam al-Ghain” (Dizionario della lettera Ghain), 2007, e tradotte dall’arabo da Shirin Elnawasany, accademica e traduttrice egiziana, che svolge un ruolo prezioso di ponte tra la cultura araba e quella italiana collaborando anche con atenei e contesti culturali italiani. Il suo lavoro di traduzione non si limita a una trasposizione meccanica o meramente lessicale, ma persegue un’accurata ricerca stilistica e di sintonizzazione emotiva, capace di restituire in italiano i toni sospesi, i silenzi e la fitta trama simbolica che caratterizzano l’universo poetico di Abdel-Hadi.

Le due poesie sopra citate, agiscono come due parabole brevi ma di densità rilevante, imperniate su dinamiche sociali di empatia radicale e mistero esistenziale.

الغَيْدَاق

غُرْفَةُ البَحْرِ هَدَمَتْ سِرِّي:

فِي الصَّبَاحِ.. يَأْتِي السَّمَكُ،

يَتَلَمَّسُ صِنَارَتِي،

فَأَنَا أُطْعِمُهُ فِي الصَّيْدِ خُلْسَةً..

مُتَذَرِّعًا – أَمَامَ بَحَّارَتِي – بِالفَشَلِ.

فَكُلُّ الأَسْمَاكِ غَرْقَى،

وَأَنَا أَنْحَازُ لِلْغَارِقِينَ

L’Abbondanza

La stanza del mare ha distrutto il mio segreto:

Al mattino… arrivano i pesci,

Tastano piano il mio amo

E io li nutro di nascosto, mentre pesco…

Accampando – davanti ai miei marinai – il fallimento.

Perché tutti i pesci sono annegati,

E io sto dalla parte degli annegati!

(Traduzione di Shirin Elnawasany)

In questa poesia il titolo stesso si rivela ironico e rovesciato: non descrive una ricchezza materiale o una pesca fortunata, bensì un’abbondanza di empatia e di destino condiviso con gli ultimi. Come emerge dai versi, il “segreto” del poeta viene svelato dalla “stanza del mare”. All’alba, i pesci non fuggono, ma “tastano piano l’amo”. C’è un dialogo intimo del poeta, delicato e di cura: “E io li nutro di nascosto, mentre pesco…”. Di fronte ai suoi marinai, l’autore finge il fallimento (“Accampando… il fallimento“), finzione resa necessaria per proteggere un legame che l’autorità o la logica mercantile dei marinai non comprenderebbe.

Ma qual è il senso trasfigurativo esistenziale che si cela dentro la tessitura di questi versi? La chiave filosofica e socio-politica del testo è racchiusa in quei versi in cui Alaa Abdel-Hadi afferma: “Perché / tutti i pesci sono annegati, / E io sto / dalla parte degli annegati!“. I pesci (creature dell’acqua) sono paradossalmente “annegati” nella sofferenza o in una condizione esistenziale letale; il poeta sceglie di schierarsi non con i dominatori o con i pescatori di superficie, ma con le vittime, con chi soccombe. L’Abbondanza è quella della solidarietà e della compassione universale.

الغَبُوق

الأَرْنَبُ.. حَيَوَانٌ خَائِفٌ.

الحُرِّيَّةُ.. حَيَوَانٌ.. أَيْضًا.

أَسْمَعُ الذِّئْبَ فَخَافَ؟

أَمْ خَافَ فَسَمِعَ الذِّئْبَ؟

الأَرْنَبُ ذَهَبَتْ!

تَشْرَبُ.. وَكَأَنَّ النَّهْرَ.. صَدِيقٌ،

لَمْ تَعُدِ الأَرْنَبُ..

لَمْ تَعْلَمْ؛

أَنَّ الحُرِّيَّةَ تَشْرَبُ أَيْضًا!

La Bevanda della Sera

La lepre… è un animale impaurito.

La libertà… è un animale… anch’essa.

Ha sentito il lupo e ha avuto paura?

O ha avuto paura e ha sentito il lupo?

La lepre è andata via!

A bere… come se il fiume… fosse un amico,

La Lepre non è più tornata…

Non sapeva

Che anche la libertà beve!

( Traduzione di Shirin Elnawasany)

Questo secondo componimento adotta la forma della fabula naturalistica per riflettere sulla libertà e sulla paura. Ricorrendo ad un parallelismo tra la lepre e la libertà, Alaa Abdel-Hadi pone sullo stesso piano ontologico: “La lepre… è un animale impaurito. / La libertà… è un animale… anch’essa.”

Il poeta interroga il lettore (e se stesso) sulla genesi del trauma e della fuga: “Ha sentito il lupo e ha avuto paura? / O ha avuto / paura e ha sentito il lupo?“. C’è qui un ribaltamento gnoseologico: spesso non è la minaccia reale a generare il terrore, ma è la paura originaria che evoca, materializza e “sente” il predatore. La lepre beve al fiume “come se il fiume… fosse un amico“, ma non fa più ritorno. La conclusione apre a un amaro disvelamento: “Non sapeva / Che anche / la libertà beve!”. Ecco, la libertà non è per il poeta un concetto astratto o uno spazio immobile, ma un ente vivo, insaziabile, che a sua volta “consuma” e si nutre di chi la cerca, richiedendo un tributo esistenziale a chi si avventura ad attingerne.

C’è sicuramente un messaggio unificante che emerge da questo dittico poetico, e cioè che per il poeta Abdel-Hadi la vera statura morale di una persona non si misura da quanti pesci riesce a catturare (da quanto potere o successo accumula), ma dalla sua capacità di stare dalla parte di chi affonda, accettando la paura e la fragilità come condizioni essenziali di una vita autentica e libera.

Se in L’Abbondanza Abdel-Hadi evidenzia che la vera umanità risiede nel tradire le regole del profitto o del potere per riconoscersi “dalla parte degli annegati”, in La Bevanda della Sera ci ricorda che la libertà non è una conquista idilliaca e priva di rischi, ma una forza autonoma, temibile e vitale, che divora e trasforma chiunque cerca di dissetarsi alla sua fonte.

Concludendo, la poesia di Alaa Abdel-Hadi, resa in italiano dalla sensibilità di Shirin Elnawasany, si conferma uno spazio di resistenza spirituale e intellettuale. Attraverso immagini limpide ma intrise di un profondo simbolismo metafisico, l’autore egiziano riesce a trasformare elementi semplici del paesaggio naturale e marino in specchi implacabili dell’animo umano. Leggere oggi questi versi significa accettare l’invito del poeta a spogliarsi delle maschere sociali, a interrogare le nostre stesse paure e a scegliere consapevolmente da che parte stare: non con chi usa il potere come strumento di assoggettamento e di forza, ma con chi condivide la sorte degli abissi e degli ultimi e la sete indomabile della libertà.

Salva