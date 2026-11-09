Calcio, Serie D. Ragusa evanescente a Lamezia: il Sambiase passa 2-0 e consolida il primato

SAMBIASE – RAGUSA 2 – 0

Marcatori: pt 2’ Waller, 20’ Sueva

Sambiase (4-3-3): Giuliani 6,5; Brejnak 6,5, Colombatti 6,5(30’st Di Razza sv), De Luca 6,5, Garcia 6,5; Waller7,5, Diogo6,5(33’st Fonicello sv), Gualtieri 6,5; Sueva 7,5 (16’st Furiato 6,5),Haberkon 6,5(42’st Simigliani sv), Brandalisse 7(28’st Perri sv). All.: Lio 7

Ragusa (4-3-1-2): M. Esposito 7; Palladino 6(33’ st Martorelli sv), B. Esposito 6, Accetta 6, D’Amore 6; Dini 5,5 (13’ st Mesisca 6), Bianco 6,5, Guzzo sv (18’ pt Brugaletta 6); Capone 5,5 (1’st D’Innocenzo 6); Golfo 6, Sinastra 6. All.: De Clemente 6

Arbitro: Tedesco di Battipaglia 6

LAMEZIA TERME, 09 Novembre 2026 – Nulla da fare per un Ragusa volenteroso ma decisamente troppo evanescente sul campo della capolista. Il Sambiase s’impone con un netto 2-0 al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine, confermando la propria leadership in classifica e mettendo a nudo le attuali fragilità della formazione iblea.

Mentre attorno al clan azzurro continuano a rincorrersi le voci su un presunto avvicendamento societario, sul rettangolo di gioco la squadra ha mostrato ben poca solidità, capitolando in avvio e facendo davvero troppo poco per provare a riaprire i giochi.

La sfida si sblocca immediatamente. Dopo appena 100 secondi dal fischio d’inizio, il Sambiase passa in vantaggio: sulla potente conclusione di Brandalisse il portiere del Ragusa respinge come può, ma sulla palla vagante si avventa Waller che da due passi insacca l’1-0.

L’incasso del gol a freddo taglia le gambe agli ospiti. I padroni di casa prendono in mano il pallino del gioco e sfiorano più volte la rete del raddoppio. Il Ragusa appare disorientato e fatica a costruire trame offensive degne di nota: l’unico squillo della prima frazione arriva soltanto al 35′, quando Golfo riesce a trovare uno spunto solitario scaldando i guanti del portiere calabrese.

Nella ripresa il copione della gara non cambia. Il Sambiase spinge alla ricerca del gol sicurezza, mentre la retroguardia iblea sbanda paurosamente ed è costretta agli straordinari, salvandosi in estremo contrasto in ben quattro occasioni da rete nitide per i padroni di casa.

Un KO pesante per il Ragusa, che non riesce mai a dare l’impressione di poter raddrizzare la gara. Per gli azzurri servirà un immediato cambio di passo — sia in campo che sul fronte societario — per ritrovare la solidità perduta.

RISULTATI 11^ GIORNATA

CastrumFavara – Vibonese 1 – 2

Digiesse Praia – Trapani 0 – 2

Enna – Reggina 0 – 3

Milazzo -Lamezia 3 – 1

Modica – Licata 5 – 1

Trova Tour

Sambiase – Ragusa 2 – 0

Siracusa – Nissa 1 – 0

Athletic Palermo – Igea Virtus 1 – 2

Gela – Avola 0 – 1

CLASSIFICA

Reggina e Sambiase 26

Vibonese 24

Avola 22

Milazzo 19

Nuova Igea e Digiesse Praia 18

Siracusa (-7), Licata e Athletic Palermo 14

Modica 13

Trova Tour

Gela e Nissa 12

Trapani (- 5) 9

CastrumFavara e Lamezia 8

Ragusa ed Enna 3

FOTO REPERTORIO

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