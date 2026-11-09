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Centro storico e università. Caruso, Poidomani e Mauro: “A Ibla si parla di residenzialità, ma chi studia vive nel degrado”

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Ragusa, 09 novembre 2026 – All’indomani dello sgombero e della chiusura della residenza universitaria “Le Castillet” a Ragusa Ibla – disposti a seguito di criticità igienico-sanitarie e strutturali quali umidità, muffa e carenze manutentive – il fronte composto da Rossana Caruso (consigliera comunale Dc), Luca Poidomani (coordinatore cittadino Fratelli d’Italia) e Gaetano Mauro (consigliere comunale Movimento per l’Autonomia) torna ad attaccare l’amministrazione comunale.

I tre esponenti politici riprendono le critiche già sollevate sui recenti provvedimenti edilizi e sui contributi per il centro storico, evidenziando il forte cortocircuito tra la narrazione dell’amministrazione e la realtà dei fatti: “Poche settimane fa denunciavamo l’inefficacia di misure che sbandierano la rivitalizzazione del centro storico senza affrontare i veri problemi di vivibilità, degrado e sicurezza. Oggi la vicenda dello studentato di Ibla ne è la conferma più lampante e amara. Si fa tanta propaganda parlando di riportare la gente a vivere nel centro storico e di rilancio della vocazione universitaria, ma poi non si è capaci nemmeno di garantire un alloggio dignitoso e sicuro ai giovani che scelgono di studiare a Ragusa”.

“Come si può parlare credibilmente di rilancio residenziale quando la Casa dello Studente viene chiusa per problemi strutturali ed eliminata dall’offerta ricettiva universitaria lasciando spazio al degrado? Prima – continuano i tre consiglieri – vengono i servizi essenziali e il rispetto per i diritti fondamentali degli studenti, poi gli annunci in pompa magna.

È inammissibile che la risposta a problemi strutturali sia l’ennesima emergenza e lo sgombero delle strutture. L’amministrazione comunale e le istituzioni preposte smettano di rincorrere le urgenze e mettano in atto interventi concreti e risolutivi: Ragusa non può permettersi di perdere la sua attrattività universitaria a causa della mancanza di pianificazione e manutenzione”.

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