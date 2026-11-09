Modica ferita: nuovi atti vandalici sotto la Domus Sancti Petri, l’amaro sfogo della Parrocchia San Pietro

MODICA, 09 Novembre 2026 – La bellezza del centro storico barocco di Modica, patrimonio UNESCO, fa ancora i conti con l’inciviltà. A poche ore dalla segnalazione diffusa sui social, la Parrocchia San Pietro Apostolo – Modica ha tuonato contro l’ennesimo atto vandalico che ha preso di mira i muri e gli infissi sottostanti la Domus Sancti Petri, nella Piazzetta Grimaldi. Un gesto vile e anonimo che vanifica gli sforzi di chi, solo di recente, si era rimboccato le maniche per ripulire quegli spazi.

Il post, pubblicato dalla pagina ufficiale della parrocchia, non si limita alla semplice condanna, ma si trasforma in una profonda riflessione e in un appello diretto, quasi intimo, rivolto agli ignoti responsabili:

“Caro amico sconosciuto, mi rivolgo a te che hai sentito il bisogno e l’impulso di prendere un pennarello e imbrattare con delle scritte le pareti e gli infissi…”

Nel testo viene sottolineato l’amarezza di un’azione compiuta nel buio, lontano da occhi indiscreti, che colpisce un luogo simbolo della comunità. Particolarmente doloroso è il pensiero rivolto a chi ha faticato per restituire decoro all’area: “Le pareti erano state ripulite da pochissimo tempo grazie all’impegno di volontari e di tanti ragazzini delle scuole, la cui fatica è stata cancellata con un tratto di pennarello”.

Modica è meta quotidiana di centinaia di turisti e residenti; imbrattare il centro storico significa ferire l’identità e l’economia del territorio.

Il testo interroga il vandalo sul senso di un gesto che non comunica nulla se non sciatteria, inciviltà e il desiderio effimero di lasciare una traccia distruttiva.

La parrocchia non punta solo il dito contro il reato — ricordando che le telecamere di sorveglianza potrebbero presto incastrare i responsabili — ma scava nel cuore del problema: la perdita del senso di comunità.

«Immagino che anche tu abbia una casa dove vivi serenamente… che tieni ordinata, pulita, accogliente», si legge nel messaggio, evidenziando la contraddizione di chi cura i propri spazi privati mentre calpesta quelli che appartengono a tutti”. L’invito finale è un accorato invito al cambiamento: “Questo mondo ha già tanti problemi e sicuramente molto più gravi di questo. Per favore, con il cuore in mano ti chiedo di non contribuire anche con un piccolo gesto a renderlo peggiore.”

Un episodio che riapre il dibattito sulla necessità di educazione civica, rispetto del patrimonio e tutela dei luoghi di aggregazione e spiritualità nel cuore della Contea.

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