Pozzallo. Riparte la stagione teatrale all’insegna del divertimento e delle risate

POZZALLO, 09 Novembre 2026 – Una stagione teatrale pensata per unire la comunità all’insegna della cultura, della bellezza e del divertimento. Con queste premesse è stato annunciato il nuovo cartellone per il 2027 del Cine Teatro Giardino di Pozzallo, intitolato significativamente “Un Mare di Risate”, che si svilupperà dal 4 gennaio al 19 aprile 2027 con spettacoli alle ore 20:30.

L’iniziativa, che gode del Patrocinio del Comune di Pozzallo, è stata presentata da Angelo Zaccaria, da sempre in prima linea nella promozione delle attività teatrali cittadine, insieme alla famiglia del dottor Corrado Calvo, gestore dello storico Cine Teatro Giardino.

Zaccaria ha voluto rivolgere un caloroso messaggio a tutta la cittadinanza per inaugurare questo nuovo percorso culturale: “Amici e cittadini tutti, sono lieto di presentare una stagione teatrale per il 2027, insieme alla famiglia del dott. Calvo, gestore del Cine Teatro Giardino, con il Patrocinio del Comune di Pozzallo dal titolo “Un Mare di Risate”” ha dichiarato Zaccaria sottolineando il valore profondo dell’iniziativa. “Un cartellone pensato per riunire la nostra comunità e celebrare un momento di cultura oltre ad evidenziare il talento degli artisti sul palcoscenico per stimolare il pensiero e offrire al pubblico non solo uno spettacolo ma un’esperienza condivisa di bellezza e risate”.

Nel suo invito a partecipare, il promotore ha poi voluto ricordare la potenza senza tempo dell’arte scenica con una riflessione suggestiva ed emozionante: “C’è una magia antica che si rinnova ogni volta che si alza il sipario – ribadisce ancora Zaccaria – quello di uno specchio in cui la vita si guarda, ride e si commuove. Buona Rassegna a tutti voi”.

Per tutti i cittadini e gli appassionati che vorranno assicurarsi un posto in sala, la macchina organizzativa è già partita: i biglietti e gli abbonamenti saranno infatti disponibili al botteghino del Cine Teatro a partire dalla prossima settimana.

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