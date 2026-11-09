Morte di Orazio Pio Iabichino: la sentenza civile riconosce le responsabilità del conducente. La famiglia: «Cinque anni per fare emergere la verità»

MODICA, 09 Novembre 2026 – Una svolta giudiziaria fondamentale che fa luce su una drammatica vicenda lunga oltre cinque anni. Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile, nella persona del giudice Sandra Levanti, ha emesso la sentenza relativa al tragico incidente stradale dell’11 maggio 2021 in cui perse la vita a Modica il ventunenne Orazio Pio Iabichino. La pronuncia riconosce la responsabilità del conducente della trattrice agricola, stabilendo che la causa del sinistro fu un uso improprio del mezzo e contrario alle norme del codice della strada.

Fin dai primi momenti, la famiglia di Orazio Pio – in particolare il padre Carmelo e la madre Silvana Garofalo – non ha mai smesso di lottare per accertare la dinamica reale dei fatti. Nei giorni successivi alla tragedia, infatti, erano circolate diverse versioni prive di riscontri oggettivi che tendevano ad addossare la colpa alla vittima: c’ora chi sosteneva che il giovane fosse caduto dal trattore per aver alzato la mano per salutare un passante, e chi parlava di un malore improvviso o di una fatalità. Grazie alle perizie tecniche di parte disposte dalla famiglia e a quella ordinata dal Tribunale, la verità è finalmente riemersa. Nella complessa vicenda giudiziaria, i familiari sono stati assistiti dall’avvocato Giovanni Di Pasquale e dall’ingegnere Grazia La Cava.

Dagli atti giudiziari è emerso che il sinistro si è verificato nei pressi di un albero di carrubo. Un testimone oculare ha confermato che il trattore ha urtato i rami sporgenti dell’albero. Dopodichè l’improvvisa e fatale caduta del giovane sull’asfalto. La sentenza civile richiama, inoltre, il precedente giudizio in sede penale, risalente al luglio 2023, in cui il conducente del veicolo, imputato per omicidio stradale, aveva concordato un patteggiamento a ventidue mesi di reclusione (con pena sospesa) e la sospensione della patente di guida per sei mesi.

Dopo anni di silenzio e di tentativi di depistaggio sulla dinamica, la sentenza restituisce giustizia alla memoria di Orazio Pio. La famiglia, dopo le edizioni del “Memorial Orazio Pio Iabichino” che in questi anni hanno visto la partecipazione di tantissime persone, sta ora portando avanti un nuovo progetto a sfondo solidale, per onorare al meglio lo spirito di generosità che ha sempre contraddistinto il giovane modicano.

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