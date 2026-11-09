Chiaramonte Gulfi verso la fine del dissesto: approvata in Giunta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

CHIARAMONTE GULFI, 09 Novembre 2026 – Un passaggio fondamentale per il futuro amministrativo ed economico di Chiaramonte Gulfi. La Giunta comunale ha approvato ufficialmente la delibera numero 126, avente per oggetto l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2025. Si tratta dell’atto decisivo predisposto dall’amministrazione guidata dal sindaco Mario Cutello per avviare il Comune verso l’uscita definitiva dallo stato di dissesto finanziario.

A darne l’annuncio è stato lo stesso primo cittadino, che ha sottolineato la rilevanza politica e gestionale di questo momento per l’intera comunità chiaramontana.

«Esprimo la mia più grande soddisfazione per questo importante traguardo, frutto di un percorso impegnativo e di un lavoro portato avanti con determinazione», ha dichiarato il sindaco Mario Cutello. «Si tratta di un atto che segna un vero e proprio giro di boa per il nostro Comune, con l’obiettivo chiaro di portarlo fuori dal dissesto».

L’approvazione del documento contabile in Giunta rappresenta un punto di svolta strategico: la definizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato consente infatti di porre le basi per il risanamento dei conti e la progressiva ripresa dell’attività ordinaria dell’Ente. «È un passaggio significativo che guarda al futuro e apre nuove prospettive per la nostra comunità», ha aggiunto Cutello.

Completata la fase di adozione del provvedimento da parte dell’esecutivo, l’iter istituzionale prevede ora la verifica e la votazione in aula.

«Adesso spetta al Consiglio Comunale approvare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2023/2025», ha concluso il primo cittadino, rilanciando la sfida amministrativa: «Avanti, con impegno, responsabilità e determinazione!».

Nei prossimi giorni il testo passerà al vaglio dell’assise cittadina e successivamente degli organi di controllo preposti per la definitiva validazione del piano di rientro.

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