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Pozzallo riscopre le sue radici. Una piazza per il Conte Cabrera e un monumento alla memoria dei Maestri d’ascia

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POZZALLO, 09 Novembre 2026 – Il Comune di Pozzallo ha avviato un percorso di valorizzazione del proprio territorio e della propria storia attraverso importanti provvedimenti di carattere toponomastico e storico-documentale, formalizzati nelle delibere di Giunta in data odierna. Soltanto uno dei due provvedimenti rappresenta una vera e propria variazione toponomastica, mentre l’altro mira alla valorizzazione della memoria artigianale locale senza alterare i nomi ufficiali della città.
Il primo progetto riguarda la nuova Piazzetta Bernat IV Cabrera – Conte di Modica, che costituisce una reale variazione toponomastica. La Giunta Municipale ha infatti approvato l’intitolazione ufficiale dello slargo antistante la facciata sud-ovest (lato Cala Brigantina) del monumento simbolo della città.
Sotto il profilo storico, Bernat IV Cabrera (indicato nelle fonti italiane come Bernardo), nobile di origini catalane nato a Hostalric nel 1252, ricevette l’investitura della Contea di Modica nel 1392 dal re Martino I di Sicilia come ricompensa per il supporto militare offerto contro i baroni ribelli. Il privilegio feudale concedeva a Cabrera enormi benefici economici legati al Caricatoio, ovvero l’antico porto commerciale di Pozzallo. Agli albori del Quattrocento, proprio a difesa del Caricatoio, venne eretta la fortificazione che ancora oggi porta il suo nome: la Torre Cabrera. Attorno a questo presidio militare nacque e si sviluppò il primo nucleo abitativo della città. L’intitolazione, sostenuta dalla Società Ragusana di Storia Patria e avanzata dallo storico locale Francesco Barrera, rafforza il gemellaggio culturale già esistente con il Consell Comarcal de la Selva e il Castello di Montsoriu in Catalogna. L’obiettivo a lungo termine è inserire ufficialmente la Torre Cabrera nella “Ruta dels Cabrera”, la via turistica internazionale dedicata alla casata, e la piazza ospiterà una targa esplicativa trilingue in italiano, catalano e inglese.
Il secondo provvedimento si concentra sul pannello della tradizione cantieristica nella zona Balata, configurandosi come un progetto esclusivamente storico-documentale. L’atto specifica chiaramente che questo intervento non costituisce una variazione toponomastica e che il nome dello spazio pubblico rimarrà del tutto invariato, anche per non violare le rigide norme sulle dediche pubbliche a persone scomparse da meno di dieci anni o ancora in vita. Il progetto vuole omaggiare generazioni di artigiani locali, in particolare maestri d’ascia e carpentieri navali, che hanno rappresentato il motore economico e l’identità marinara di Pozzallo. Il pannello conterrà disegni tecnici di imbarcazioni tradizionali ed elenchi collettivi di nomi documentati. Per includere i professionisti ancora viventi, il Comune raccoglierà formali consensi scritti nel rispetto della privacy, mentre per i defunti verrà pubblicato un avviso all’Albo Pretorio per permettere ai familiari di integrare o rettificare i dati. Inoltre, un codice QR rimanderà a una pagina web del Comune costantemente aggiornabile con nuove ricerche e immagini d’epoca.
Entrambe le delibere sono state dichiarate immediatamente esecutive. Mentre il progetto della Balata può procedere internamente, l’efficacia dell’intitolazione della piazzetta a Bernat Cabrera resta subordinata al parere e alla definitiva autorizzazione da parte del Prefetto di Ragusa.

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