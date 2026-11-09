Acate, l’emergenza idrica non rientra: Fidone attacca Iblea Acque e convoca la protesta da Palermo

ACATE, 09 Novembre 2026 – L’erogazione dell’acqua potabile ad Acate continua a rappresentare una criticità insostenibile. A denunciarlo con toni duri è il sindaco Gianfranco Fidone, che tramite un post sui social ha espresso tutta la propria esasperazione nei confronti della gestione di Iblea Acque, lanciando un messaggio chiaro: «Se ci sei, batti un colpo!».

Il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona lo stato delle fontanelle pubbliche del comune, unico punto di approvvigionamento per moltissimi residenti. I numeri emersi dal controllo delineano un quadro emergenziale: su 19 fontanelle presenti sul territorio comunale, soltanto 7 risultano operative, ed erogano peraltro solo un «filo d’acqua». “Negli ultimi giorni, specifica Fidone, la situazione è ulteriormente precipitata, con disservizi che hanno bloccato persino quei pochi punti di erogazione rimasti”.

A fronte di una popolazione di circa 11.500 abitanti costretta a fare i conti con servizi essenziali ridotti al minimo, resta grave la condizione di decine di abitazioni ancora del tutto prive di acqua corrente nei rubinetti di casa.

La vicenda approda ora ai vertici regionali. Domani alle 16 presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità a Palermo, si terrà un incontro decisivo tra l’amministrazione comunale, i vertici di Iblea Acque e l’Assessore regionale, convocato su sollecitazione dello stesso sindaco.

Fidone ha già fatto sapere che non accetterà rinvii né impegni formali privi di sostanza: in assenza di risposte chiare e soluzioni immediate, l’amministrazione è pronta ad avviare una protesta formale. «Se è obbligatorio per legge l’aumento delle tariffe — conclude il sindaco —, è ancor prima obbligatorio che tutti i cittadini abbiano l’acqua nelle proprie case».

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