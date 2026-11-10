Ispica. “Mosaico D’autunno”: sabato prossimo ultimo appuntamento col romanzo “Il Custode del cimitero” di Francesco Santacroce

ISPICA, 10 novembre 2026 – Giunge al suo epilogo la prima edizione di “Mosaico d’Autunno”, la rassegna letteraria e culturale promossa dall’AUSER “Spaccaforno” – Circolo di Ispica che per tutto l’autunno ha celebrato i talenti e le voci degli autori ispicesi sotto l’emblematico claim “La Città si veste di parole”. L’iniziativa ha avuto il sostegno dell’Unitre e del Mosaico delle Responsabilità .

Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 18:00, presso la sede dell’AUSER di Ispica sita in via Leonardo da Vinci n. 1, si terrà il quarto e conclusivo appuntamento del ciclo d’incontri. Protagonista della serata sarà lo scrittore e medico Francesco Santacroce, che presenterà al pubblico il suo avvincente romanzo dal titolo “Il custode del cimitero”.

Il libro racconta la storia di Santo (detto Sandro), un medico di trentacinque anni che, a seguito di un tragico evento professionale e di una profonda crisi esistenziale, decide di lasciarsi alle spalle la professione sanitaria per ripartire come custode in un cimitero di provincia.

Attraverso una scrittura intensa, che coniuga la comicità, l’ironia e la satira con una sorprendente leggerezza di tocco, l’opera affronta temi di grande attualità e impatto emotivo: il rapporto con la memoria, l’elaborazione del lutto, l’analisi e lo scardinamento dei pregiudizi sociali e la forza dei sentimenti autentici che sanno riemergere anche nei contesti più inaspettati.

L’incontro prevede una prima introduzione alle tematiche del libro, a cura della giornalista Tiziana Scuto, ideatrice e coordinatrice della rassegna, seguita da un dialogo con l’autore curato dal dott. Nicola Colombo e dalle letture di Carmela Brafa e Maria Cappello. “Arricchirà la serata – dichiara il presidente del circolo Franco Denaro – la prestigiosa presenza del presidente provinciale dell’AUSER, Prof. Salvatore Garofalo, il quale curerà la consegna degli attestati di partecipazione e riconoscimento a tutti gli autori che hanno reso possibile il successo di questa rassegna. In questo modo – conclude il presidente – vogliamo valorizzare sia il ruolo istituzionale del Presidente prov.le, sia il momento di gratificazione per gli scrittori”

“Con questo quarto appuntamento – dichiara Tiziana Scuto, creatrice ed organizzatrice della rassegna – si chiude un percorso entusiasmante che ha visto un’ampia e calorosa partecipazione di pubblico e un sentito attaccamento alle eccellenze letterarie del nostro territorio. Presentare il romanzo di Francesco Santacroce rappresenta la conclusione ideale di un “mosaico” di storie ed emozioni che ha arricchito la vita culturale della nostra comunità”.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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