Medusa nomade: il gigante alieno che minaccia il Mediterraneo si dirige verso le nostre coste

09 Novembre 2026 – Un gigante trasparente e fortemente urticante sta risalendo le correnti del Mediterraneo, mettendo in allarme biologi marini e autorità sanitarie. Si chiama Rhopilema nomadica, nota comunemente come medusa nomade, ed è ufficialmente entrata nella lista nera delle cento specie aliene più invasive del nostro ecosistema. Le recenti attività di monitoraggio condotte dall’ISPRA confermano una presenza sempre più stabile di questo organismo nei mari italiani, con un picco di segnalazioni concentrate lungo le coste della Sicilia e delle isole minori, dove il progressivo riscaldamento delle acque sta creando l’habitat ideale per la sua proliferazione.

Originaria delle acque calde dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso, la specie è penetrata nel nostro bacino attraverso il Canale di Suez a partire dagli anni Settanta, completando quella che gli scienziati definiscono una migrazione lessepsiana. Se inizialmente la sua diffusione appariva limitata al settore orientale del Mediterraneo, oggi il mutamento climatico e il sovra sfruttamento ittico ne stanno favorendo lo spostamento verso occidente. Le dimensioni dell’animale sono imponenti. Gli esemplari adulti possono raggiungere il metro di diametro e sfiorare i quaranta chili di peso, muovendosi spesso in banchi sterminati composti da migliaia di individui capaci di alterare l’equilibrio della fauna locale.

Oltre a rappresentare una seria minaccia per la pesca e il turismo, la medusa nomade desta forti preoccupazioni per la salute pubblica a causa del suo elevato potenziale tossico. Le sue otto braccia centrali sono infatti sature di cellule urticanti che, a contatto con la pelle umana, provocano forti eritemi, dolori acuti e severe reazioni cutanee assimilabili a vere e proprie ustioni chimiche. Gli esperti raccomandano la massima cautela, evidenziando che i filamenti mantengono la loro pericolosità anche quando l’animale si trova ormai spiaggiato sulla battigia o frammentato dalle onde.

Per fronteggiare un eventuale contatto accidentale, la comunità scientifica ha diffuso un protocollo di primo soccorso volto a correggere i più comuni errori della tradizione popolare. In caso di puntura, il primo passo fondamentale consiste nel lavare la ferita esclusivamente con acqua di mare, poiché l’uso dell’acqua dolce favorirebbe la rottura delle cellule velenose residue. Eventuali frammenti rimasti ancorati alla cute vanno rimossi delicatamente con una tessera di plastica rigida, evitando assolutamente di sfregare la parte lesa. Per lenire l’infiammazione viene consigliata l’applicazione di un gel al cloruro d’alluminio, mentre rimedi empirici come ammoniaca, aceto o succo di limone sono caldamente sconsigliati per non aggravare i sintomi. Nei casi più gravi, caratterizzati da difficoltà respiratorie o vertigini, resta indispensabile il ricorso immediato alle cure del pronto soccorso.

Salva