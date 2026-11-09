Ragusa. Trovato con 30 grammi di crack in un B&B a Ragusa: 22enne arrestato e poi liberato dal Giudice

RAGUSA, 09 Novembre 2026 – I Carabinieri del nucleo investigativo e radiomobile di Ragusa, hanno arrestato A.M. cittadino tunisino di 22 anni, residente a Marina di Ragusa ma dimorante nel capoluogo ibleo in un b&b del centro storico.

A seguito di perquisizione nella camera che aveva preso in affitto, lo straniero è stato trovato in possesso di 30 grammi sostanza stupefacente, presumibilmente crack e della somma in contanti di 235 euro che è stata sequestrata.

Per questi motivi i militari hanno proceduto all’ arresto del giovane che durante le operazioni di identificazione ha aggredito i Carabinieri.

Durante l’ udienza di convalida dell’ arresto, il tunisino è stato difeso di fiducia dall’ Avv. Michele Savarese ed ha spiegato al Giudice che la sostanza stupefacente rinvenuta è ad uso personale e la somma di denaro sequestrata altro non era che il ricavato di piccoli lavori nel settore dell’ agricoltura e serviva per pagare il b&b dove alloggia.

Il difensore ha chiesto ed ottenuto la rimessione in libertà del proprio assistito, anche in considerazione dello stato di incensuratezza dello stesso. Il p.m. invece aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il Giudice ha condiviso la tesi della difesa e pur convalidando l’ arresto non ha disposto nei confronti di A.M. nessuna misura cautelare restituendogli i soldi che come rappresentato dall’ Avv. Savarese, nulla hanno a che vedere con una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il processo è stato rinviato all’ udienza del prossimo 24 Marzo, data in cui la difesa valuterà la scelta di un rito alternativo.

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