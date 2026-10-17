Pozzallo. Mense scolastiche, sbloccati i fondi per garantire i pasti a 1 euro

POZZALLO, 17 Ottobre 2026 – Il Comune di Pozzallo ha approvato un addendum integrativo e straordinario per risolvere la chiusura dei conti legati al servizio di refezione scolastica delle scuole dell’infanzia statali per l’anno scolastico 2025/2026. Il provvedimento, firmato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona Silvia Cannatella, permette di coprire un’eccedenza di spesa garantendo la continuità del sostegno economico alle famiglie della città.

La vicenda nasce dall’accordo siglato il 30 aprile 2026 tra l’ente locale e la cooperativa sociale “Scamar”, attuale gestore della mensa. Tale intesa prevedeva una netta riduzione del costo del pasto a beneficio dei genitori, fissando la quota a carico delle famiglie a solo 1,00 euro, mentre i restanti 3,73 euro venivano integrati dal Comune, fino a un tetto massimo di spesa di 31.622,00 euro.

A ridosso della chiusura dell’anno scolastico, il monitoraggio delle spese ha registrato un superamento del limite prefissato. A fronte dell’ultima fattura emessa a luglio dalla ditta Scamar per il servizio svolto nel mese di giugno, pari a 11.331,37 euro, i fondi comunali residui disponibili erano infatti soltanto 6.492,06 euro. Inizialmente respinta a causa del vincolo contrattuale che sollevava l’ente da ogni esborso extra, la fattura è stata infine regolarizzata per la parte eccedente, pari a 4.839,31 euro.

La decisione di procedere al saldo della quota straordinaria risponde a un preciso interesse pubblico: tutelare la finalità sociale del servizio di mensa e non penalizzare l’azienda che ha regolarmente garantito i pasti ai bambini.

La vera nota positiva per le casse cittadine riguarda la copertura finanziaria. Nonostante il Comune di Pozzallo si trovi formamente in stato di dissesto finanziario (dichiarato nell’ottobre 2024), questa spesa imprevista non graverà sul bilancio comunale. L’intera somma di 4.839,31 euro verrà infatti coperta grazie ai fondi del Decreto Assessoriale n. 44/2026 della Regione Siciliana. Si tratta di un contributo straordinario di 175.000,00 euro assegnato a Pozzallo per i risvolti legati al fenomeno migratorio, all’interno del quale una quota era stata specificamente destinata al miglioramento della fruizione scolastica.

L’atto è diventato esecutivo con il visto di regolarità contabile, ponendo fine alla pendenza e assicurando una gestione serena delle tutele scolastiche per la comunità pozzallese.

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