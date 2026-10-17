Giovani Uici a confronto: la delegazione di Ragusa protagonista dell’incontro regionale tra cultura, inclusione e condivisione

Ragusa, 17 ottobre 2026 – Un fine settimana all’insegna della crescita personale, della scoperta del territorio e del rafforzamento dei legami associativi. È con soddisfazione che l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa traccia un bilancio positivo della partecipazione della delegazione iblea all’incontro regionale dei giovani Uici, che ha riunito rappresentanti delle sezioni di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa e Trapani.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di aggregazione e confronto tra giovani provenienti da diverse realtà della Sicilia, offrendo l’opportunità di condividere esperienze, conoscere nuove persone e consolidare il senso di appartenenza a una comunità regionale sempre più coesa.

Il programma ha preso il via con la visita al museo civico di Niscemi, una struttura che custodisce una parte significativa della storia e delle tradizioni del territorio. Particolarmente apprezzata la presenza di strumenti innovativi per la fruizione dei contenuti culturali, tra cui una guida digitale accessibile tramite applicazione, capace di accompagnare i visitatori attraverso contenuti audio, effetti sonori e approfondimenti multimediali che rendono l’esperienza più inclusiva e coinvolgente.

La giornata è poi proseguita a Caltanissetta con momenti di socializzazione tra i partecipanti provenienti dalle diverse province siciliane. Il giorno successivo il gruppo si è trasferito a Enna, dove, accompagnato da una guida turistica, ha avuto modo di visitare il Castello di Lombardia, il Duomo e alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e artistico della città.

Per la vicepresidente dell’Uici di Ragusa, Viviana Distefano, esperienze come questa assumono un valore che va ben oltre il semplice aspetto ricreativo.

“Questi appuntamenti consentono ai giovani di costruire relazioni autentiche, condividere percorsi di vita e confrontarsi sulle rispettive esperienze associative. Sono occasioni fondamentali per rafforzare il senso di comunità e per far comprendere ai ragazzi che, pur appartenendo a territori diversi, fanno parte di un’unica grande famiglia”.

Distefano sottolinea inoltre l’importanza delle attività che uniscono cultura, accessibilità e conoscenza del territorio: “Le visite effettuate durante il fine settimana hanno dimostrato come sia possibile valorizzare il patrimonio culturale attraverso strumenti innovativi che favoriscono la partecipazione di tutti. La presenza di supporti digitali accessibili rappresenta un segnale importante nella direzione di una cultura sempre più inclusiva e aperta”.

Un aspetto particolarmente significativo, secondo la vicepresidente della sezione ragusana, resta quello della crescita delle nuove generazioni all’interno dell’associazione.

“Investire sui giovani significa investire sul futuro dell’Uici. Favorire momenti di incontro come questo permette di creare nuove amicizie, rafforzare competenze personali e associative e sviluppare quello spirito di collaborazione che rappresenta uno dei punti di forza della nostra organizzazione”. L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa esprime infine un sentito ringraziamento al coordinatore regionale dei giovani, Ignazio Grillo, per l’impegno organizzativo e per avere reso possibile un’esperienza che ha lasciato un segno positivo nei partecipanti.

“Ci auguriamo – conclude Distefano – che iniziative di questo tipo possano continuare a essere promosse con la stessa passione e partecipazione. Sono momenti preziosi che aiutano i giovani a crescere, a conoscere la Sicilia e a sentirsi parte di una realtà regionale viva, dinamica e sempre più unita”.

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