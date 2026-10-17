Centro storico Vittoria. Pelligra: “Serv regolamento forte politicamente ed inattaccabile sul piano giuridico”

Vittoria, 17 ottobre 2026 – Il Consiglio comunale di Vittoria ha avviato la discussione sul regolamento relativo alle attività commerciali nel centro storico, un tema particolarmente delicato e atteso per il futuro della città. A intervenire nel dibattito in aula anche il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, che ha evidenziato la necessità di dotare il centro storico di uno strumento normativo efficace, evitando però il rischio di approvare un regolamento destinato a essere successivamente annullato dai tribunali amministrativi. “È sotto gli occhi di tutti che il centro storico necessita di una regolamentazione chiara e stabile, diversa dall’approccio adottato in passato attraverso ordinanze temporanee – ha spiegato – Tuttavia, il nostro obiettivo deve essere quello di approvare un regolamento che sia forte dal punto di vista politico ma, soprattutto, solido sul piano giuridico”.

Secondo il consigliere azzurro, il nodo principale della questione riguarda la necessità di conciliare la tutela e la valorizzazione del centro storico con il principio costituzionale della libertà d’iniziativa economica.

Nel corso dell’intervento, Pelligra ha inoltre richiamato l’attenzione su alcuni precedenti giudiziari favorevoli al Comune in materia di limitazioni alle aperture commerciali. “Dobbiamo sfruttare tutti gli strumenti normativi e gli orientamenti esistenti – ha detto – per costruire un testo capace di resistere a eventuali impugnative. Solo così potremo raggiungere l’obiettivo condiviso di tutelare il centro storico e garantire al tempo stesso la legittimità delle scelte amministrative”. Infine, Pelligra ha evidenziato l’importanza di incentivare l’apertura di nuove attività commerciali che non pregiudicano il decoro e la storia commerciale del nostro centro storico, annunciando la disponibilità a presentare emendamenti migliorativi nel prosieguo della discussione consiliare, ribadendo la volontà di contribuire a un confronto costruttivo finalizzato all’approvazione di un regolamento efficace, equilibrato e duraturo. La prossima seduta del civico consesso in cui proseguirà il dibattito sul tema è già stata fissata per il 29 ottobre.

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