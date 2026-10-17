Chiaramonte Gulfi, 17 Ottobre 2026 – Chiara Sallemi dopo avere ricoperto l’incarico di Segretario comunale reggente a scavalco, assume ufficialmente la titolarità della sede di Segreteria presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.
Si tratta di un passaggio significativo e di un traguardo importante per la macchina burocratica dell’Ente. La presenza stabile della Sallemi permetterà al Comune di contare su una guida amministrativa più strutturata e solida, capace di garantire continuità e un punto di riferimento fermo per tutti i procedimenti.
Grazie al suo insediamento, l’Ente locale potrà assicurare procedure sempre più rigorose, ponendo un’attenzione ancora maggiore ai principi fondamentali di legalità, trasparenza ed efficienza al servizio
Chiara Sallemi assume definitivamente la guida amministrativa del Comune di Chiaramonte Gulfi
Chiaramonte Gulfi, 17 Ottobre 2026 – Chiara Sallemi dopo avere ricoperto l’incarico di Segretario comunale reggente a scavalco, assume ufficialmente la titolarità della sede di Segreteria presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.
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