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Attualità | chiaramonte gulfi

Chiara Sallemi assume definitivamente la guida amministrativa del Comune di Chiaramonte Gulfi

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Chiaramonte Gulfi, 17 Ottobre 2026 –   Chiara Sallemi dopo avere ricoperto  l’incarico di Segretario comunale reggente a scavalco, assume ufficialmente la titolarità della sede di Segreteria presso il Comune di Chiaramonte Gulfi.
Si tratta di un passaggio significativo e di un traguardo importante per la macchina burocratica dell’Ente. La presenza stabile della Sallemi permetterà al Comune di contare su una guida amministrativa più strutturata e solida, capace di garantire continuità e un punto di riferimento fermo per tutti i procedimenti.
Grazie al suo insediamento, l’Ente locale potrà assicurare procedure sempre più rigorose, ponendo un’attenzione ancora maggiore ai principi fondamentali di legalità, trasparenza ed efficienza al servizio

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