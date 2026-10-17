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Attualità | Modica

Il turismo investe nelle competenze: il 23 ottobre la presentazione a Modica della seconda edizione del corso HOMA

Dopo i risultati della prima edizione si rinnova la collaborazione tra ITS Academy Turismo Sicilia – Fondazione Archimede, Gruppo Modica Hotel e Amministrazione comunale
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Modica, 17 ottobre 2026 – Una nuova opportunità di alta formazione che nasce da un’esperienza già capace di produrre risultati concreti sul tema dell’occupazione. Venerdì 23 ottobre, alle 10:00 nella sala meeting del Modica Inn Centro (in Corso Umberto I 281, a Modica Bassa), sarà presentata la seconda edizione del corso biennale HOMA – Hospitality Management, promosso da ITS Academy Turismo Sicilia – Fondazione Archimede in partenariato con il Gruppo Modica Hotel e l’Amministrazione Comunale.

Un progetto formativo che si consolida nel territorio ibleo, rafforzando il collegamento tra alta formazione e mondo delle imprese turistiche.

I risultati della prima edizione testimoniano l’efficacia di questo modello: tantissimi studenti del percorso sono già inseriti nel mondo del lavoro, impiegati in hotel e resort del territorio e nelle strutture ricettive del Gruppo Modica Hotel. Un riscontro concreto sulla capacità del corso di rispondere alle esigenze delle aziende e di offrire opportunità professionali ai giovani, anche prima della conclusione del percorso biennale.

La presentazione sarà aperta dai saluti e dall’intervento di Maria Monisteri, sindaco di Modica, e si sostanzierà anche dei contributi di Giovanni Dimauro, direttore generale dell’ITS Academy Turismo Sicilia – Fondazione Archimede, e di Felice Di Donato, amministratore delegato del Gruppo Modica Hotel.

La nuova edizione di HOMA, relativa al biennio formativo 2026–2028, punta a formare professionisti in grado di affrontare le trasformazioni dell’ospitalità contemporanea, integrando competenze manageriali, capacità organizzative e padronanza delle nuove tecnologie.

Il percorso prevede 1.800 ore complessive, di cui 800 dedicate allo stage in azienda, e approfondisce ambiti strategici su gestione alberghiera, front office, Food & Beverage, revenue management, marketing digitale, customer experience, sostenibilità e innovazione tecnologica.

Elemento distintivo dell’iniziativa è il partenariato con il Gruppo Modica Hotel, che consente di sviluppare un modello formativo a stretto contatto con il mondo dell’impresa, valorizzando le strutture alberghiere come luoghi di apprendimento, sperimentazione e crescita professionale.

La collaborazione con l’Amministrazione comunale conferma, inoltre, l’importanza di investire nella formazione come leva strategica per lo sviluppo economico, turistico e occupazionale della città e dell’intero comprensorio.

Al termine del biennio, dopo il superamento delle prove finali, gli studenti conseguiranno il Diploma di Specializzazione per le Tecnologie Applicate, titolo di istruzione terziaria riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

L’incontro del 23 ottobre sarà l’occasione per presentare il nuovo piano di studi, illustrare le modalità di accesso e approfondire le prospettive occupazionali offerte dal percorso che inizierà a novembre.

Un’esperienza che prosegue, quindi, con un obiettivo preciso: trasformare la formazione in competenze e le competenze in opportunità concrete di lavoro, contribuendo alla crescita qualitativa dell’offerta turistica del territorio.

L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre, alle 10.00, al Modica Inn Centro, Corso Umberto I 281, Modica Bassa.

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