Pozzallo. Scattano i nuovi costi per gli impianti, tariffe ridotte per le associazioni locali

POZZALLO, 17 Ottobre 2026 – La Giunta comunale di Pozzallo ha definito il nuovo piano tariffario per l’anno 2027 relativo all’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche del territorio. La decisione è arrivata nel corso dell’ultima seduta guidata dal sindaco Roberto Ammatuna, durante la quale è stata approvata all’unanimità la delibera numero 232. Il provvedimento, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal prossimo primo gennaio, adegua i costi delle strutture pubbliche applicando la rivalutazione annuale calcolata sulla base degli indici Istat.

L’Amministrazione ha optato per una forte differenziazione dei prezzi, strutturata per garantire un accesso agevolato alle realtà associative locali e per modulare le spese a seconda della fascia oraria. Per quanto riguarda le strutture principali di via Dello Stadio, l’affitto orario del campo di calcio a 11 costerà alle associazioni senza fini di lucro 10,50 euro in orario diurno e 21,01 euro per le sessioni notturne. Le tariffe per i privati, le aziende e gli enti commerciali saliranno invece rispettivamente a 21,01 euro e 42,02 euro. Presso lo stesso polo sportivo, l’utilizzo del palazzetto dello sport e del campo di calcio a 5 richiederà un contributo orario di 5,26 euro di giorno e 10,50 euro di notte per le no-profit, mentre i soggetti privati pagheranno 10,50 euro nelle ore diurne e 21,01 euro per l’uso notturno.

Il piano tariffario disciplina anche le strutture di via Raoul Follereau. Per i campi da tennis e di calcio a 5 situati sul lato ovest ed est, le società sportive locali dovranno corrispondere 5,26 euro all’ora per il diurno e 7,35 euro per il notturno. La stessa tariffa di partenza è prevista per le corsie della piscina comunale e per le palestre scolastiche, i cui costi per i privati arriveranno a un massimo di 21,01 euro all’ora in caso di utilizzo notturno.

La delibera introduce inoltre una clausola specifica per tutelare lo sport cittadino e preservare la disponibilità degli spazi. Le associazioni e le società sportive che non hanno la propria sede legale a Pozzallo, ma che richiederanno l’uso del campo di calcio di via Dello Stadio, andranno incontro a una tariffazione fortemente maggiorata, quantificata nel quintuplo rispetto ai prezzi standard fissati per i residenti. Il documento è già stato dichiarato immediatamente esecutivo a causa dell’urgente necessità di programmazione dell’Ente ed è stato pubblicato nell’Albo Pretorio online del Comune.

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