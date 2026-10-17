Modica Calcio – Athletic Palermo: l’unico obiettivo è vincere

MODICA, 17 Ottobre 2026 – Una classifica asfittica e il bisogno di riscatto. Il Modica Calcio si appresta a scendere in campo nella prossima sfida casalinga contro i nerorosa dell’Athletic Palermo con un imperativo chiaro: conquistare i tre punti.

Entrambe le formazioni arrivano da un turno di campionato amaro: se l’Athletic Palermo è reduce da una sconfitta interna, i modicani devono smaltire la pesante battuta d’arresto patita in terra calabra contro la Digiesse PraiaTortora. Aspetti cruciali che mister Filippo Raciti ha analizzato questa mattina nella consueta conferenza stampa pre-match presso la sala stampa del “Pietro Scollo”.

Incalzato dai giornalisti, il tecnico ha sottolineato il lavoro svolto durante la settimana: “Si è lavorato molto sull’aspetto mentale, non solo della squadra ma di tutto l’ambiente. I ragazzi si sono allenati bene, focalizzando testa e corpo sulla partita di domani per alimentare il desiderio di proseguire la striscia positiva tra le mura amiche.”

Per mister Raciti quella di domani sarà anche una sfida dal sapore amarcord: affronterà, infatti, una sua ex squadra, guidata due stagioni fa alla vittoria del campionato di Eccellenza (Girone A) con la conseguente, storica promozione nella massima serie dilettantistica.

Il tecnico non nasconde le insidie della gara, ma traccia la rotta per il prosieguo della stagione:

“Affronteremo un match con un livello di difficoltà maggiore rispetto ai precedenti. Conosciamo l’avversario, verso il quale nutriamo il massimo rispetto, ma siamo chiamati ad una grande prova di carattere. In ogni caso siamo solo all’ottava giornata: abbiamo tutto il tempo per crescere e raggiungere il nostro obiettivo. Un traguardo che deve essere chiaro a tutti — società, squadra e città — e che sarà la salvezza, anche dovesse arrivare all’ultima giornata.”

Sul fronte formazione arriva la notizia del rientro di Flores, che garantisce un’ulteriore alternativa per il reparto d’attacco rispetto alle ultime uscite. Sollecitato sulle possibili varianti tattiche, Raciti ha chiarito la filosofia di gioco: “Il progetto del Modica nasce sul 3-5-2, la nostra rosa al momento non ci consente di prescindere dalle due punte. Potremo eventualmente variare su un 4-4-2 o un 4-1-4-1, ma non adotteremo soluzioni a una sola punta.”

Per il Modica è il momento di compiere un decisivo scatto in avanti sul piano della personalità e della convinzione. Il cammino verso la salvezza passerà inevitabilmente dalla capacità di soffrire, lottare e conquistare punti pesanti, a partire dall’impegno casalingo di domani, per mettere “fieno in cascina” e muovere una classifica che richiede una svolta immediata.

Marco Baglieri

NDR. Modica-Athletic Palermo sarà trasmessa sulle nostre frequenze dalle 14:55 con Marco Baglieri dallo stadio e Luca Basile dallo studio.

Salva