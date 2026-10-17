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Attualità

Voucher per master universitari: dalla Regione Siciliana 12 milioni per i giovani laureati

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PALERMO ,17 Ottobre 2026 –  La Regione Siciliana mette a disposizione 12 milioni di euro dal Programma FSE+ per finanziare voucher destinati ai master universitari in Italia e all’estero. L’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Istruzione guidato da Mimmo Turano e sostenuta dal presidente Renato Schifani, offre un contributo fino a 30 mila euro a studente per coprire spese di iscrizione e soggiorno. Il bando si rivolge ai laureati residenti in Sicilia da almeno due anni, fino a 35 anni di età, con selezione basata su merito accademico e ISEE. Le domande aprono lunedì 12 Ottobre tramite la piattaforma regionale con l’obiettivo di valorizzare il capitale umano, contrastare la fuga di talenti e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

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