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Politica regionale

Politiche sociali, 40 milioni per persone con disabilità gravissima

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PALERMO, 15 Ottobre 2026 – Quaranta milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima. È la somma stanziata dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali destinata al pagamento dei benefici economici di settembre e ottobre. Essa include il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi aventi diritto, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

«Per il governo regionale il sostegno alle categorie più fragili è una priorità – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani –. La puntualità nell’erogazione di questi fondi rappresenta, per noi, anche un dovere morale nei confronti delle persone che vivono con una disabilità gravissima. Siamo al loro fianco e al fianco di chi, ogni giorno, le assiste e se ne prende cura».

«Dietro ogni contributo – dichiara l’assessore Nuccia Albano – ci sono esigenze quotidiane che non possono essere rimandate: l’assistenza, la cura e la possibilità di affrontare con maggiore stabilità una condizione di particolare complessità. La sfida è assicurare che gli strumenti pubblici di sostegno accompagnino costantemente e concretamente le persone con disabilità gravissima e chi se ne prende cura, con risposte commisurate ai bisogni e alla loro continuità nel tempo».

Le risorse, a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”, saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola in base alla comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a settembre di quest’anno risultano 16.173.

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