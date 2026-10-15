Ispica. Parte “Regalati un libro!” presso lo storico Palazzo Bruno di Belmonte

ISPICA, 15 Ottobre 2026 – Una sorpresa accoglie da oggi i cittadini e i visitatori che varcano la soglia della Biblioteca Comunale “Luigi Capuana” di Ispica, situata nello storico Palazzo Bruno di Belmonte in Corso Garibaldi. Proprio nell’androne d’ingresso, ha preso vita il nuovo book corner “Regalati un Libro!”, un angolo speciale dove la cultura non si prende in prestito, ma si riceve in dono.

L’iniziativa, pensata per abbattere qualsiasi barriera formale tra i cittadini e la lettura, si basa su una formula tanto semplice quanto rivoluzionaria. Non servono tessere d’iscrizione, non ci sono moduli da compilare e non esistono scadenze per la restituzione. Il lettore è libero di sfogliare i titoli disponibili, scegliere il volume che preferisce e portarlo a casa con sé per sempre.

Il progetto si poggia interamente sul concetto del bookcrossing e dell’economia circolare della conoscenza. Una volta completata la lettura, l’utente ha davanti a sé una doppia scelta: custodire il volume nella propria libreria personale, facendolo diventare parte della propria storia, oppure rimetterlo in circolo, regalandolo a un amico o riportandolo nello scaffale d’ingresso per permettere a un altro cittadino di emozionarsi tra quelle stesse pagine.

L’assortimento del book corner punta a soddisfare una platea ampia e diversificata. Tra i ripiani è possibile trovare romanzi d’evasione perfetti per il weekend, saggi e biografie per i lettori più curiosi, ma anche una sezione dedicata alle storie illustrate per i più piccoli. L’obiettivo della biblioteca comunale è chiaro, ovvero trasformarsi da luogo di puro studio e conservazione a vero e proprio hub sociale e culturale vivo, capace di stimolare la curiosità anche di chi non è un frequentatore abituale delle sale di lettura. Con questa iniziativa la comunità di Ispica riscopre il valore della lettura condivisa, trasformando un piccolo scaffale in una finestra aperta sul mondo.

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