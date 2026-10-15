FUA, cinque progetti di Vittoria ammessi a finanziamento in via prioritaria per oltre 9,3 milioni di euro

Vittoria, 15 ottobre 2026 – Dal trasporto pubblico alla riqualificazione urbana, dal Teatro comunale al lungomare di Scoglitti: interventi strategici per migliorare i servizi, valorizzare il patrimonio cittadino e rafforzare l’attrattività turistica del territorio. Cinque progetti strategici del Comune di Vittoria sono stati ammessi a finanziamento in via prioritaria nell’ambito della FUA, la Functional Urban Area. Gli interventi riguardano settori centrali per lo sviluppo della città: mobilità urbana, riqualificazione degli spazi pubblici, recupero del patrimonio storico e culturale e valorizzazione del litorale.

Il valore complessivo dei finanziamenti richiesti per i cinque interventi ammessi in via prioritaria ammonta a 9.329.770,85 euro. Un pacchetto di opere che punta a incidere concretamente sulla qualità dei servizi e sulla vivibilità di Vittoria e Scoglitti, con ricadute attese anche sul piano turistico ed economico.

Nel dettaglio, i progetti ammessi a finanziamento in via prioritaria sono:

• Rinnovo del materiale rotabile per il trasporto pubblico urbano di Vittoria e Scoglitti, con la realizzazione di tre linee urbane di Trasporto pubblico locale (TPL), per un importo di 1.722.800 euro. L’intervento è finalizzato a potenziare la mobilità urbana e a migliorare i collegamenti sul territorio comunale.

• Riqualificazione e valorizzazione di piazza Cavour a Scoglitti – secondo stralcio funzionale, per ottimizzare l’accoglienza turistica della frazione rivierasca, con un finanziamento di 1.200.000 euro. L’obiettivo è proseguire il percorso di valorizzazione di uno spazio pubblico centrale per la vita della comunità e per l’immagine turistica di Scoglitti.

• Riqualificazione del Teatro comunale, attraverso il restauro dei prospetti e il miglioramento dell’accessibilità mediante l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo di 2.300.000 euro. Un intervento volto a tutelare e valorizzare un luogo significativo della vita culturale cittadina, rendendolo più accessibile e funzionale.

• Completamento del lungomare Riviera Lanterna, per un finanziamento di 3.500.000 euro. Si tratta di un’opera rilevante per la riqualificazione del fronte costiero di Scoglitti, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità e rafforzare l’attrattività della località balneare.

• Recupero, consolidamento e valorizzazione della scalinata e della “Lavina” di via Gaeta, per un importo di 606.970,85 euro. Il progetto punta al recupero e alla salvaguardia di un contesto urbano di valore, attraverso interventi di consolidamento e riqualificazione.

Gli interventi individuati rispondono a esigenze differenti, ma convergono verso un obiettivo comune: migliorare le infrastrutture e i servizi, recuperare luoghi identitari e creare nuove opportunità di sviluppo per Vittoria e Scoglitti.

“L’ammissione in via prioritaria di questi progetti è il risultato di un lavoro di programmazione che mette al centro le esigenze concrete del territorio. Parliamo di interventi che riguardano la mobilità, la riqualificazione degli spazi pubblici, il recupero di strutture culturali e la valorizzazione del nostro patrimonio urbano. Come assessorato ai Lavori pubblici, continueremo a seguire con attenzione il percorso tecnico e amministrativo delle opere, affinché si possa procedere con tutti gli adempimenti necessari”, -dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro.

“Questi progetti delineano una visione di città che guarda al futuro senza trascurare la propria identità. Vogliamo una Vittoria più moderna, con servizi pubblici più efficienti, luoghi della cultura accessibili e spazi urbani riqualificati; allo stesso tempo, intendiamo valorizzare Scoglitti, il suo lungomare e la sua vocazione turistica. L’ammissione prioritaria dei cinque interventi costituisce un risultato importante, che ci impegna a proseguire il lavoro amministrativo per cogliere le opportunità offerte dalla programmazione europea e realizzare opere capaci di produrre benefici duraturi per la comunità”,- afferma il sindaco Francesco Aiello.

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