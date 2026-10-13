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Attualità | Monterosso Almo

Monterosso Almo. Inaugurata alla Primaria l’Aula MIRI, la nuova aula immersiva e multisensoriale

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Monterosso Almo, 13 ottobre 2026 – Alla presenza della Dirigente Scolastica Claudia Terranova, dei suoi collaboratori, dei docenti, del Sindaco di Monterosso Almo Salvatore Pagano e dell’assessore alla Pubblica Istruzione , è stata inaugurata ieri , lunedì 12 ottobre, presso la Scuola Primaria di via Mercato l’Aula MIRI.
Un nuovo spazio dedicato all’innovazione didattica e alla crescita formativa degli alunni, che rappresenta un importante passo avanti per la comunità scolastica monterossana.
L’Aula MIRI non è una semplice aula. Si tratta infatti di un innovativo ambiente di apprendimento interattivo e multisensoriale che trasforma le pareti in superfici digitali immersive che avvolgono gli studenti.
Il sistema include oltre 160 esperienze educative progettate specificamente per la scuola dell’infanzia e primaria e permette agli insegnanti di creare e personalizzare le proprie lezioni digitali. Uno strumento che favorisce la collaborazione, l’attenzione e il coinvolgimento attivo di tutti gli alunni, in un’ottica pienamente inclusiva.
Il progetto è stato promosso e finanziato tramite specifici bandi regionali per la Didattica Immersiva.
L’apertura dell’aula ha l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa, favorire nuove metodologie di insegnamento e offrire ambienti di apprendimento sempre più stimolanti e accoglienti.
Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità.
Nel corso della cerimonia un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Dirigente Terranova, grazie alla cui competenza e impegno si è raggiunto questo straordinario traguardo, ai docenti, al personale non docente e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione.

Nelle foto alcuni momenti della cerimonia inaugurale.

© Riproduzione riservata

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