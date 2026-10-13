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Attualità | Comiso

Comiso. Gli alunni dell’istituto “Verga” alla BIMED per Music For Freedom

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Comiso, 13 ottobre 2026 – Ancora un grande successo per gli alunni dell’istituto comprensivo “Verga” di Comiso con indirizzo musicale. Presenti alla BIMED per Music For Freedom. A comunicarlo, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino e il sindaco, Maria Rita Schembari

” E’ un grande onore per tutta la città di Comiso – spiegano le due amministratrici – che 25 alunni del Verga abbiano preso parte, tra i 1200 selezionati da tutta Italia, al Music for Freedom ’26 organizzato dalla biennale delle arti delle scienze del Mediterraneo BIMED. L’evento si è svolto dal 5 all’8 ottobre 2026 a Paestum. Circa 1200 alunni provenienti dalle scuole medie e i licei musicali d’Italia si sono radunati sotto il tempio di Nettuno per dare vita a un concerto la cui unicità non ha pari nel mondo. La città di Comiso ha partecipato con una delegazione di 19 alunni provenienti dalle Istituto Comprensivo Verga e altri sei ex alunni dell’Istituto Verga per un totale di 25 ragazzi appartenenti alle classi musicali di pianoforte, chitarra, clarinetto, tromba, violino,e percussioni. Un plauso va a tutti loro da parte dell’amministrazione tutta, in rappresentanza dell’intera città, ed ancor più va ai docenti Andrea Strada e Federico Torrisi per il continuo e costante lavoro che svolgono con i loro alunni, riuscendo a raggiungere livelli e obiettivi che esaltano le potenzialità e le abilità degli studenti”.

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