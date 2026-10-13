Sanità, La Rosa: “Vittoria e Scoglitti non possono rassegnarsi a una Sanità di serie B”

Vittoria, 13 ottobre 2026 – “Parlare di sanità a Vittoria e Scoglitti significa parlare della serenità e della sicurezza dei cittadini. La certezza più importante, per ogni persona, è sapere che nel momento del bisogno le strutture sanitarie del territorio siano pronte, efficienti e capaci di garantire risposte tempestive. Per questo non possiamo più accettare che una città di oltre 60mila abitanti continui a convivere con un sistema sanitario che vive in condizioni di costante affanno”.

Lo dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Vittoria e Scoglitti, intervenendo sul tema dei servizi sanitari nel territorio.

“Il nostro ospedale e la guardia medica di Scoglitti affrontano quotidianamente criticità che si ripercuotono sia sugli operatori sia sui cittadini. Medici, infermieri e operatori sanitari svolgono un lavoro straordinario e meritano il ringraziamento dell’intera comunità. Ogni giorno garantiscono servizi essenziali con grande spirito di sacrificio, professionalità e dedizione. Tuttavia, una città come Vittoria non può continuare ad affidarsi esclusivamente alla buona volontà di chi lavora in prima linea”.

Secondo La Rosa, occorre affrontare il problema con interventi concreti e una programmazione adeguata. “Servono risorse, investimenti e soprattutto una rappresentanza istituzionale forte, in grado di far valere le esigenze del nostro territorio in tutte le sedi competenti. Quando le istituzioni non riescono a garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati, efficienti e tempestivi, significa che esiste una criticità che non può essere ignorata o rinviata”.

Il segretario cittadino richiama quindi il diritto alla salute come principio fondamentale. “Garantire un’assistenza sanitaria accessibile, efficiente e dignitosa non rappresenta un favore concesso ai cittadini, ma un dovere preciso. Non voglio rassegnarmi all’idea di una sanità di serie B per la nostra comunità. Vittoria e Scoglitti meritano strutture e servizi all’altezza dei bisogni delle famiglie, degli anziani e di tutte le persone che ogni giorno si affidano alla sanità pubblica”.

“Dov’è la cura delle persone?”, si chiede La Rosa. “La risposta deve tradursi in fatti concreti. I cittadini hanno diritto a efficienza, trasparenza e dignità. Il diritto alla salute non può dipendere dalla fortuna o dal luogo in cui si vive. È necessario lavorare insieme affinché il nostro territorio possa finalmente disporre di un sistema sanitario capace di offrire sicurezza, qualità dei servizi e risposte adeguate a una comunità numerosa e importante come quella di Vittoria e Scoglitti. A breve programmeremo un incontro con i vertici Asp. Siamo certi che dal confronto potranno arrivare le risposte attese”.

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