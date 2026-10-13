  • 13 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Ottobre 2026 -
Politica | Ragusa

Sanità, La Rosa: “Vittoria e Scoglitti non possono rassegnarsi a una Sanità di serie B”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 ottobre 2026 – “Parlare di sanità a Vittoria e Scoglitti significa parlare della serenità e della sicurezza dei cittadini. La certezza più importante, per ogni persona, è sapere che nel momento del bisogno le strutture sanitarie del territorio siano pronte, efficienti e capaci di garantire risposte tempestive. Per questo non possiamo più accettare che una città di oltre 60mila abitanti continui a convivere con un sistema sanitario che vive in condizioni di costante affanno”.

Lo dichiara Andrea La Rosa, segretario cittadino di Vittoria e Scoglitti, intervenendo sul tema dei servizi sanitari nel territorio.

“Il nostro ospedale e la guardia medica di Scoglitti affrontano quotidianamente criticità che si ripercuotono sia sugli operatori sia sui cittadini. Medici, infermieri e operatori sanitari svolgono un lavoro straordinario e meritano il ringraziamento dell’intera comunità. Ogni giorno garantiscono servizi essenziali con grande spirito di sacrificio, professionalità e dedizione. Tuttavia, una città come Vittoria non può continuare ad affidarsi esclusivamente alla buona volontà di chi lavora in prima linea”.

Secondo La Rosa, occorre affrontare il problema con interventi concreti e una programmazione adeguata. “Servono risorse, investimenti e soprattutto una rappresentanza istituzionale forte, in grado di far valere le esigenze del nostro territorio in tutte le sedi competenti. Quando le istituzioni non riescono a garantire ai cittadini servizi sanitari adeguati, efficienti e tempestivi, significa che esiste una criticità che non può essere ignorata o rinviata”.

Il segretario cittadino richiama quindi il diritto alla salute come principio fondamentale. “Garantire un’assistenza sanitaria accessibile, efficiente e dignitosa non rappresenta un favore concesso ai cittadini, ma un dovere preciso. Non voglio rassegnarmi all’idea di una sanità di serie B per la nostra comunità. Vittoria e Scoglitti meritano strutture e servizi all’altezza dei bisogni delle famiglie, degli anziani e di tutte le persone che ogni giorno si affidano alla sanità pubblica”.

“Dov’è la cura delle persone?”, si chiede La Rosa. “La risposta deve tradursi in fatti concreti. I cittadini hanno diritto a efficienza, trasparenza e dignità. Il diritto alla salute non può dipendere dalla fortuna o dal luogo in cui si vive. È necessario lavorare insieme affinché il nostro territorio possa finalmente disporre di un sistema sanitario capace di offrire sicurezza, qualità dei servizi e risposte adeguate a una comunità numerosa e importante come quella di Vittoria e Scoglitti. A breve programmeremo un incontro con i vertici Asp. Siamo certi che dal confronto potranno arrivare le risposte attese”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube