Servizio Civile Universale, a Vittoria al via l’esperienza per 21 giovani

Vittoria, 12 ottobre 2026 – Presentati questa mattina nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono i ragazzi che da oggi iniziano il loro percorso al servizio dell’Amministrazione comunale.

Sono 21 i giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che prenderanno servizio nell’ambito del Servizio Civile Universale, avviando un’esperienza della durata di 12 mesi all’interno del Comune di Vittoria.

I ragazzi saranno distribuiti in diversi settori dell’Ente: Servizi sociali, Urbanistica, Ecologia, Biblioteca comunale, Polizia municipale e Ufficio trasporto scolastico. Un’opportunità per conoscere da vicino il funzionamento della macchina amministrativa, acquisire nuove competenze e maturare un’esperienza formativa a contatto con i servizi rivolti alla cittadinanza.

“Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di crescita reciproca: per i ragazzi, che potranno acquisire competenze e conoscere da vicino il valore del servizio alla comunità, e per la nostra Amministrazione, che accoglie una linfa nuova, fatta di entusiasmo, idee ed energie. I giovani rappresentano una risorsa preziosa, capace di portare stimoli nuovi all’interno degli uffici comunali e di contribuire a rendere i servizi sempre più vicini ai bisogni dei cittadini”.

“Investire sui giovani significa offrire loro opportunità concrete per mettersi alla prova e costruire il proprio futuro – sottolinea l’assessore alle Politiche giovanili, Fabio Prelati –. Ci auguriamo che questi dodici mesi siano un’esperienza utile, capace di avvicinarli alle istituzioni e di rafforzare il loro senso di partecipazione alla vita della comunità”.

“Accogliamo questi 21 ragazzi con grande fiducia, consapevoli che i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro della nostra città – dichiara il sindaco Francesco Aiello –. Il loro ingresso negli uffici comunali porta nuove energie, entusiasmo e idee, arricchendo il rapporto tra le istituzioni e le nuove generazioni. A ciascuno di loro rivolgo l’augurio di vivere questi dodici mesi con impegno e responsabilità, cogliendo pienamente il valore di un’esperienza che li avvicina alla pubblica amministrazione e al servizio della comunità”.

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