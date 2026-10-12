Santa Croce Soccer, goleada e primato: 7-0 alla Megarese

Santa Croce Camerina, 12 ottobre 2026 – Il Santa Croce Soccer cala il settebello contro la Megarese e conquista la vetta della classifica del girone D, grazie alla migliore differenza reti. Una vittoria netta, maturata al termine di una prestazione convincente, che conferma la crescita della squadra e premia il lavoro svolto dal gruppo.

Il 7-0 finale racconta una gara dominata dai biancazzurri, capaci di interpretare la partita con il giusto atteggiamento, qualità nelle giocate e grande determinazione. Al di là del risultato, a convincere è stata soprattutto la prova dell’intero organico, con ogni reparto coinvolto nella costruzione di una prestazione solida e concreta.

A impreziosire il pomeriggio è stata la tripletta di Zarrella, protagonista assoluto sotto porta e punto di riferimento della manovra offensiva. Tre reti che hanno dato ulteriore slancio alla squadra e sottolineato il momento positivo dell’attaccante, bravo a concretizzare il lavoro prodotto dai compagni.

La goleada porta però la firma di tutto il Santa Croce Soccer. La squadra ha mostrato intensità, organizzazione e voglia di giocare insieme, senza abbassare la concentrazione e mantenendo alta l’attenzione per tutta la gara. Una prova corale che dà fiducia all’ambiente e dimostra quanto il contributo di ogni elemento sia importante nel percorso stagionale.

Con questo successo il Santa Croce Soccer sale al comando della classifica del girone D, raggiungendo il primo posto grazie alla differenza reti. Un primato che rappresenta una bella iniezione di fiducia, ma che dovrà essere accompagnato dalla stessa determinazione anche nelle prossime uscite.

Il calendario propone infatti un appuntamento ravvicinato: mercoledì 14 ottobre i biancazzurri saranno impegnati a Ragusa contro il Pro Ragusa, in una gara infrasettimanale che richiederà concentrazione, energie e spirito di sacrificio.

Il gruppo è chiamato ora a recuperare le forze e a preparare la trasferta con la consapevolezza di quanto fatto, ma senza perdere di vista l’obiettivo: continuare a crescere, partita dopo partita.

La vittoria sulla Megarese è un segnale importante per il Santa Croce Soccer e per tutto l’ambiente biancazzurro. Il risultato fa sorridere, la vetta regala entusiasmo, ma è soprattutto la qualità della prestazione collettiva a lasciare indicazioni positive. La stagione è ancora lunga e serviranno continuità e umiltà: la strada, però, è quella giusta.

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