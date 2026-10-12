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Sport, passione e territorio: al via la IV Edizione della “Corri a Marina di Modica”

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Marina di Modica, 12 ottobre 2026 – Tutto pronto per la IV edizione della “Corri a Marina di Modica”, l’atteso appuntamento podistico in programma per il prossimo 18 ottobre 2026. La manifestazione, organizzata dall’ASD Running Modica (società affiliata alla FIDAL) in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Modica, promette di trasformare la splendida località costiera iblea in una grande giornata di sport e aggregazione.  La competizione principale si snoderà su un percorso di 10 km, pianeggiante e dinamico, misurato e certificato dal GGG della FIDAL. Il tracciato prevede un circuito di 2 chilometri da ripetere 5 volte, con partenza e arrivo allestiti sul lungomare nei pressi del bistrot UVA. I podisti attraverseranno le vie adiacenti e Piazza Mediterraneo, gareggiando a due passi dal mare.  L’evento ha un rilievo agonistico di spicco nel panorama regionale: la gara sarà infatti valevole come 12ª prova del 31° Grand Prix Regionale di Corsa e 11ª prova del Grand Prix Provinciale degli Iblei.   Ampio risalto sarà dato anche alle future promesse dell’atletica leggera. Contestualmente all’evento si disputerà il Campionato Regionale di Corsa su Strada (promozionale ed individuale) per le categorie Ragazzi e Cadetti:  

 Categoria Ragazzi/e: 1 km  

 Categoria Cadette: 2 km  

 Categoria Cadetti: 3 km  

Un’occasione speciale per promuovere la cultura dello sport e della sana competizione tra le nuove generazioni.  Main sponsor di questa quarta edizione è la palestra Start di Modica, affiancata da numerose realtà del territorio e dal supporto dell’AVIS. «Siamo orgogliosi di sostenere la quarta edizione della “Corri a Marina di Modica”, un evento che unisce sport, passione e valorizzazione del nostro territorio. Come palestra Start – ha sottolineato Ignazio Pagano – crediamo fortemente nell’importanza dell’attività fisica come strumento di benessere, aggregazione e crescita personale, soprattutto per le giovani generazioni. Sostenere questa manifestazione significa contribuire alla diffusione dei valori dello sport, come l’impegno, il rispetto e la sana competizione, oltre a rafforzare il legame tra le realtà sportive e la comunità locale. Ci auguriamo che il 18 ottobre sia una giornata di grande partecipazione ed entusiasmo, capace di coinvolgere atleti, famiglie e appassionati in una vera festa dello sport».  Tutti gli atleti regolarmente iscritti riceveranno un ricco pacco gara contenente la T-shirt tecnica ufficiale dell’evento. Al termine delle prove sono previste le premiazioni per i primi tre classificati assoluti (maschili e femminili) e per i vincitori di ciascuna categoria.

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