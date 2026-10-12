Report Sole 24 Ore, crollo dei reati nel Ragusano. Sallemi (FdI): «Modello virtuoso per l’Italia»

ROMA, 12 Ottobre 2026 – I dati emersi dal recente report del Sole 24 Ore sul calo generalizzato dell’indice di criminalità in Italia confermano in modo inequivocabile che la strada intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta: meno reati denunciati e più sicurezza rappresentano il risultato di una presenza costante e rigorosa dello Stato sui territori, con la Sicilia e in particolare Ragusa che svettano a livello nazionale registrando le flessioni più consistenti, pari all’11,3%.

A sottolinearlo è il Senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, evidenziando come la provincia iblea rappresenti oggi un modello virtuoso nel panorama italiano. Un traguardo che, secondo il parlamentare, dimostra l’efficacia della sinergia tra le istituzioni e dell’azione di prevenzione condotta quotidianamente, per la quale esprime il più sentito ringraziamento e plauso al lavoro delle Forze dell’Ordine, della Prefettura e della Magistratura.

L’impegno dell’esecutivo sulla sicurezza trova riscontro in numeri concreti e strutturali sul fronte del personale e dei controlli. Sono state infatti già avviate 45mila assunzioni nelle Forze dell’Ordine, alle quali si aggiungeranno ulteriori 25mila unità entro fine legislatura con 2.500 uomini e donne oltre il turnover. A queste si affiancano oltre 4mila operazioni ad “Alto impatto”, che hanno portato a controllare più di un milione di soggetti tra l’ottobre 2022 e il giugno 2026. Anche sul versante dei reati più gravi l’Italia si consolida tra le Nazioni più sicure d’Europa, con un tasso di omicidi in drastica diminuzione del 40% rispetto al 2014.

In conclusione, il Senatore Sallemi evidenzia come i risultati emersi dall’analisi del Sole 24 Ore rappresentino un segnale di grande incoraggiamento che impone tuttavia di non abbassare la guardia, ribadendo che la certezza della pena e il presidio capillare del territorio continueranno a essere i capisaldi dell’azione di governo.

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