Report Sole 24 Ore, crollo dei reati nel Ragusano. Sallemi (FdI): «Modello virtuoso per l’Italia»

ROMA, 12 Ottobre 2026 – I dati emersi dal recente report del Sole 24 Ore sul calo generalizzato dell’indice di criminalità in Italia confermano in modo inequivocabile che la strada intrapresa dal Governo Meloni è quella giusta: meno reati denunciati e più sicurezza rappresentano il risultato di una presenza costante e rigorosa dello Stato sui territori, con la Sicilia e in particolare Ragusa che svettano a livello nazionale registrando le flessioni più consistenti, pari all’11,3%.
A sottolinearlo è il Senatore Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, evidenziando come la provincia iblea rappresenti oggi un modello virtuoso nel panorama italiano. Un traguardo che, secondo il parlamentare, dimostra l’efficacia della sinergia tra le istituzioni e dell’azione di prevenzione condotta quotidianamente, per la quale esprime il più sentito ringraziamento e plauso al lavoro delle Forze dell’Ordine, della Prefettura e della Magistratura.
L’impegno dell’esecutivo sulla sicurezza trova riscontro in numeri concreti e strutturali sul fronte del personale e dei controlli. Sono state infatti già avviate 45mila assunzioni nelle Forze dell’Ordine, alle quali si aggiungeranno ulteriori 25mila unità entro fine legislatura con 2.500 uomini e donne oltre il turnover. A queste si affiancano oltre 4mila operazioni ad “Alto impatto”, che hanno portato a controllare più di un milione di soggetti tra l’ottobre 2022 e il giugno 2026. Anche sul versante dei reati più gravi l’Italia si consolida tra le Nazioni più sicure d’Europa, con un tasso di omicidi in drastica diminuzione del 40% rispetto al 2014.
In conclusione, il Senatore Sallemi evidenzia come i risultati emersi dall’analisi del Sole 24 Ore rappresentino un segnale di grande incoraggiamento che impone tuttavia di non abbassare la guardia, ribadendo che la certezza della pena e il presidio capillare del territorio continueranno a essere i capisaldi dell’azione di governo.
2 commenti su “Report Sole 24 Ore, crollo dei reati nel Ragusano. Sallemi (FdI): «Modello virtuoso per l’Italia»”
Ottima notizia, onorevole.
Tuttavia, sono rimasto dispiaciuto nel leggere un suo commento nel quale lei scrive espressamente: «Non ha seguito alcuna via preferenziale: ha seguito la legge e l’ha sempre rispettata».
Proprio per questo, però, non riesco a comprendere una cosa: se, come lei afferma, la legge è stata sempre rispettata, per quale motivo si parla di 57 mila euro di debiti fiscali, come riportato dalla stampa?
È una domanda che, credo, meriti una risposta chiara, soprattutto per evitare equivoci e consentire a tutti noi cittadini di comprendere esattamente come siano andati i fatti.
Visto che di fatto siamo entrati in campagna elettorale, Sallemi mentre decanta le gesta eroiche del suo partito e della sua Signora Premier dimentica di dire che molte persone non denunciano tanti reati perchè sanno che tanto è tempo perso e queste persone sono migliaia e modificherebbero sensibilmente le sue statistiche. Ormai da come difendete i delinquenti meglio se non denunci visto che il giorno dopo è in libertà e si potrebbe vendicare intanto che non puoi reagire per non essere tu incriminato. Quindi caro Sallemi dica alla gente le cose che non sanno piuttosto che quelle che decantate con le vostre proiezioni e le vostre statistiche. Ma non si affanni tanto per i cittadini iblei, con questo comunicato qualche punto percentuale lo avrà preso di sicuro e qualche votaiolo se ne ricorderà.
Mi saluti la signora Giorgia, quella delle promesse non mantenute e che ne ha scritto pure un libro.