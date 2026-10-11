La forza della fragilità…di Rita Faletti

Quando oggi, all’Angelus, Papa Leone XIV ha annunciato che martedì sarà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, non c’è stato alcun dramma, nessuna ricerca dell’effetto, nessuna parola di troppo. Solo la semplicità di chi guarda la realtà negli occhi e la affronta con fede. È un tratto che colpisce di questo Pontefice. In un’epoca dominata dall’esibizione permanente, dalla spettacolarizzazione di ogni evento e dalla ricerca ossessiva del consenso, Leone XIV continua a scegliere la strada più difficile: quella della sobrietà. La sua figura minuta, il passo rapido, lo sguardo fermo e diretto raccontano una forza che non ha bisogno di imporsi. Un’autorevolezza che non nasce dal ruolo ma dalla credibilità personale. Non dalla volontà di apparire, ma dalla capacità di essere. Forse è per questo che tanti fedeli, credenti e perfino non credenti, guardano a lui con rispetto. Perché trasmette qualcosa che oggi sembra quasi scomparso: l’autenticità. Non divide il mondo tra amici e nemici. Non distribuisce comprensione in base alle appartenenze. Non cerca applausi. Semplicemente testimonia una fede che si traduce in attenzione verso ogni essere umano. In un mondo attraversato da guerre, fanatismi, odio ideologico e crescenti tensioni internazionali, Leone XIV rappresenta una presenza controcorrente. Parla poco, ma le sue parole pesano. Non alza la voce, ma viene ascoltato. Non rincorre il proprio tempo; cerca piuttosto di indicargli una direzione. La notizia dell’intervento ha suscitato preoccupazione. Sarebbe stato strano il contrario. Ma la serenità con cui il Papa stesso l’ha comunicata induce alla speranza più che al timore. A lui va l’augurio sincero di una piena guarigione. Non soltanto perché la Chiesa ha bisogno del suo pastore, ma perché il nostro tempo ha disperato bisogno di uomini che testimonino con la propria vita ciò che predicano. Ci sono uomini che conquistano attenzione con il potere, altri con il prestigio, altri ancora con la forza delle parole. Leone XIV appartiene a una categoria più rara: quella degli uomini che convincono con l’esempio. Per questo la sua voce viene ascoltata. Per questo la sua prova personale commuove. Per questo tanti pregano per lui. Perché è credibile.

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