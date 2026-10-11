  • 12 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Ottobre 2026 -
Rubriche

La forza della fragilità…di Rita Faletti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Quando oggi, all’Angelus, Papa Leone XIV ha annunciato che martedì sarà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare, non c’è stato alcun dramma, nessuna ricerca dell’effetto, nessuna parola di troppo. Solo la semplicità di chi guarda la realtà negli occhi e la affronta con fede. È un tratto che colpisce di questo Pontefice. In un’epoca dominata dall’esibizione permanente, dalla spettacolarizzazione di ogni evento e dalla ricerca ossessiva del consenso, Leone XIV continua a scegliere la strada più difficile: quella della sobrietà. La sua figura minuta, il passo rapido, lo sguardo fermo e diretto raccontano una forza che non ha bisogno di imporsi. Un’autorevolezza che non nasce dal ruolo ma dalla credibilità personale. Non dalla volontà di apparire, ma dalla capacità di essere. Forse è per questo che tanti fedeli, credenti e perfino non credenti, guardano a lui con rispetto. Perché trasmette qualcosa che oggi sembra quasi scomparso: l’autenticità. Non divide il mondo tra amici e nemici. Non distribuisce comprensione in base alle appartenenze. Non cerca applausi. Semplicemente testimonia una fede che si traduce in attenzione verso ogni essere umano. In un mondo attraversato da guerre, fanatismi, odio ideologico e crescenti tensioni internazionali, Leone XIV rappresenta una presenza controcorrente. Parla poco, ma le sue parole pesano. Non alza la voce, ma viene ascoltato. Non rincorre il proprio tempo; cerca piuttosto di indicargli una direzione. La notizia dell’intervento ha suscitato preoccupazione. Sarebbe stato strano il contrario. Ma la serenità con cui il Papa stesso l’ha comunicata induce alla speranza più che al timore. A lui va l’augurio sincero di una piena guarigione. Non soltanto perché la Chiesa ha bisogno del suo pastore, ma perché il nostro tempo ha disperato bisogno di uomini che testimonino con la propria vita ciò che predicano. Ci sono uomini che conquistano attenzione con il potere, altri con il prestigio, altri ancora con la forza delle parole. Leone XIV appartiene a una categoria più rara: quella degli uomini che convincono con l’esempio. Per questo la sua voce viene ascoltata. Per questo la sua prova personale commuove. Per questo tanti pregano per lui. Perché è credibile.

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube