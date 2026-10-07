Terremoto politico in Sicilia: scontro aperto tra Minardo e Schifani, il Governatore valuta le dimissioni

PALERMO, 07 Ottobre 2026 – Un vero e proprio terremoto politico scuote la maggioranza di centrodestra in Sicilia. Le recenti dichiarazioni del commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, che ha invocato un “cambiamento netto” e una proposta politica completamente nuova per l’Isola, hanno innescato una reazione immediata e dirompente del presidente della Regione, Renato Schifani, il quale sta valutando l’ipotesi delle dimissioni.

La tensione è salita vertiginosamente dopo l’incontro a porte chiuse tra Minardo e i segretari provinciali di Forza Italia a Palermo. In quell’occasione, e nelle successive uscite pubbliche, il commissario azzurro ha fatto il punto alla luce del contesto politico e della recente inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l’ex consulente giuridico della presidenza, Gaetano Armao.

Pur elogiando il buon governo di Schifani, Minardo ha sottolineato che quest’ultimo non può essere offuscato da vicende esterne, ribadendo la necessità di un’inversione di rotta: “Il cambiamento non è una mia opinione, ma una richiesta che arriva dal partito dopo mesi di ascolto e confronto […] È necessario un atto di responsabilità, al quale deve seguire quel cambiamento netto e quella proposta politica completamente nuova”.

La risposta del presidente della Regione non si è fatta attendere ed è arrivata con toni che lasciano presagire scenari drastici. Messo di fronte alla linea imposta dai vertici regionali di Forza Italia, Schifani ha replicato in modo laconico ma durissimo: “Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve”.

Dietro queste parole si profila concretamente l’ipotesi di un passo indietro e delle dimissioni del governatore, sorpreso da una svolta politica che di fatto sembra mettere in discussione la continuità del suo mandato e l’attuale assetto della coalizione.

Cosa succede adesso?

Il clima a Palazzo d’Orléans si fa rovente. Nelle prossime ore sono attesi chiarimenti decisivi e contatti frenetici tra i leader nazionali e regionali dei partiti di maggioranza per capire se lo strappo potrà essere ricucito o se la crisi istituzionale in Sicilia sia ormai irreversibile.

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