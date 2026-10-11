Serie D. Il Ragusa muove la classifica ma non scaccia la crisi: 1-1 con la Nissa all’“Aldo Campo”

RAGUSA – NISSA 1 – 1

MARCATORI: 12′ Capone, 30′ Terranova (rig.)

RAGUSA, 11 Ottobre 2026 –Il Ragusa muove la classifica ma resta impantanato nei bassifondi. Sul terreno di gioco dell’“Aldo Campo” gli azzurri impattano 1-1 contro la Nissa al termine di una gara combattuta ma avara di vere occasioni da rete. Un risultato che serve a poco alla formazione iblea, ancora alla disperata ricerca della svolta in un avvio di campionato partito tra mille difficoltà.

Eppure la sfida si era incanalata sul binario giusto per i padroni di casa, capaci di sbloccare il punteggio dopo appena dodici minuti di gioco grazie al gol di Capone, abile a trovare la stoccata vincente che aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi sugli spalti. La squadra di casa ha provato a gestire il prezioso vantaggio e a dare continuità alla propria manovra, ma gli ospiti non hanno smesso di crederci e, giunti alla mezz’ora, hanno trovato la rete del pareggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Terranova. Dopo l’1-1 entrambe le formazioni hanno tentato di conquistare l’intera posta in palio aumentando ritmo e intensità; tuttavia, i rispettivi affondi offensivi non hanno prodotto gli effetti sperati e la partita si è incanalata verso un definitivo equilibrio fino al triplice fischio finale.

Per il Ragusa si tratta dell’ennesimo passaggio a vuoto in un avvio di stagione che si sta rivelando particolarmente complicato. Con questo pareggio gli azzurri restano infatti fermi a quota tre punti dopo sette giornate, un bottino decisamente insufficiente per un ambiente che sperava di vivere un campionato meno sofferto. La situazione appare sempre più delicata anche alla luce delle scelte tecniche e d’organico: la rosa è composta quasi esclusivamente da giovani che stanno pagando a caro prezzo l’impatto con una categoria impegnativa, a cui si sommano le difficoltà di adattamento del tecnico, alla prima esperienza con una realtà che richiede elevati livelli di pragmatismo e gestione dei momenti critici.

I numeri fin qui ottenuti confermano le criticità emerse già nelle prime settimane del torneo, e il calendario ora non concede tregua. Nel prossimo turno il Ragusa sarà atteso dalla difficile trasferta sul campo dell’Igea Virtus, una delle formazioni più attrezzate del girone. Sulla carta si preannuncia una sfida ricca di insidie per la compagine iblea, che avrà tuttavia l’obbligo di cercare punti e prestazioni per invertire una tendenza che rischia altrimenti di appesantire ulteriormente la posizione in graduatoria.

RISULTATI 7^ GIORNATA

CastrumFavara – Nuova Igea 3 – 2

Digiesse Pratia Tortora – Modica 5-1

Ragusa – Nissa 1 – 1

Reggina – Vibonese 1 – 1

Sambiase – Trapani 1 – 0

Siracusa – Vigor Lametia 3 – 0

Athletic Palermo – Licata 1 – 2

Gela – Milazzo 1 – 1

Enna – Avola 0 – 2

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