Il Frigintini Calcio città di Modica fermato da un pimpante Comiso, il derby del “Pietro Scollo” finisce senza vincitori

Frigintini 2

Comiso 2

Marcatori: st 14′ Drago (rigore), 16′ Gabriele Tomasello (rigore), 29′ Bruccoleri, 35′ Sangiorgio

Frigintini: Caruso, Mallia, Amato, Concolino, Macauda, Cicero, Sangiorgio, Ragusa (40’st Spadaro), Drago, Vitale (26′ st Cavallo), Lo Magno. A Disp: Vicari, Sortino, Roccasalva, Denaro, Modica, Assenza. All. Ciccio Di Rosa

Comiso: Romano, Cappello (41′ st Iapichino), Rimmaudo (32′ st Luigi Tomassello), Davide Di Stefano, Darboe, Bruccoleri, Gabriele Tomasello, Robert Di Stefano (23′ st Puglisi), Arcidiacono (23′ st Zocco), Gravina, Zenzero (10′ st Di Rosa). A Disp: Di Vita, Vitali, Barresi, Meli. All Raffaele Monaco.

Arbitro: Damiano Placido Scaccianoce di Catania

Assistenti: Mattia Scarpello e Stefano Terrana di Caltanissetta

Modica, 11 ottobre 2026 – Finisce in parità l’atteso derby ibleo del campionato di Promozione tra Frigintini e Comiso andato in scena al”Pietro Scollo”.

Un pareggio giusto, tra due squadre giovani, che hanno corso per tutti i 95′ di gioco senza risparmio con i rossoblu di casa che devono rinviare ancora la prima vittoria, mentre i verdearancio cancellano finalmente lo zero in classifica.

Partita che si accende sin dalle prime battute con i due undici che scendono in campo con determinazione.

La prima occasione è del Frigintini al 3′, quando Sangiorgio da il via alla ripartenza rossoblu con un servizio su Concolino che vede e serve sulla corsa Lo Magno che entra in area dalla destra e lascia partire un tiro sul primo palo che si perde sull’esterno della rete della porta difesa da Romano.

Rispondono 60” dopo gli ospiti con un rasoterra velenoso di Gabriele Tomasello che costringe Caruso al tuffo per la deviazione in corner.

Ospiti pericolosissimi al 5′ con un bel taglio di Bruccoleri che servito sulla corsa si presenta al tiro che Caruso devia in angolo.

Al 9′ è Concolino ad avere sui piedi una buona occasione su ser4vizio di Sangiorgio, ma il suo rasoterra finisce di poco a lato.

Al 20 Bruccoleri ci prova con un diagonale a mezza altezza dal vertice destro dei sedici metri, ma il suo tiro mette i brividi a Caruso e si spegne sul fondo.

Al 36′ angolo dalla sinistra di Tomasello che pesca sul secondo palo Darboe che stacca bene di testa ma non inquadra la porta.

Al 38′ Vitale mette al centro per Drago che trova lo spazio per la girata che risulta troppo debole e Romano para.

Al 40′ è ancora Drago a liberarsi sulla destra e andare al tiro respinto con qualche difficoltà dal portiere casmeneo.

Al 44′ occasionissima per il Comiso con Tomasello che riceve palla dalla destra e dall’altezza del dischetto tira a botta sicura, ma Caruso con una parata d’istinto tiene a galla la sua squadra respingendo.

È questa l’azione che manda le due squadre negli spogliatoi a reti bianche.

Nella ripresa il Frigintini parte forte e alza la pressione, ma la prima occasione della seconda frazione di gioco capita al Comiso che al 12′ va al tiro da buona posizione con Cappello che alza troppo la mira.

Al 14′ la partita si sblocca. Vitale scambia con un compagno e va al tiro dal limite, Romano para ma non trattiene, sulla sfera si avventa Drago che va in contrasto con l’estremo difensore comisano e cade a terra, l’arbitro con magnanimità indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri Drago non sbaglia e porta in vantaggio i rossoblu di casa.

Il Comiso si riorganizza e dopo 2′ pareggia. Macauda entra in maniera giudicata fallosa su un attaccante verdearancio entrato in area di rigore dal lato corto di destra e anche questa volta il direttore di gara con troppa benevolenza assegna la massima punizione agli ospiti con Gabriele Tomasello che con freddezza trasforma ristabilendo la parità.

Al 29′ il Comiso ribalta il punteggio. Gravina recupera una palla e fa partire un tiro cross dalla destra, sul secondo palo sbuca dal nulla Bruccoleri che da attaccante di razza da pochi passi insacca alle spalle dell’incolpevole Caruso.

Il Frigintini non ci sta e riprende ad attaccare con maggiore convinzione. Al 33′ Ragusa servito sulla sinistra converge al centro e fa partire un tiro a giro che si perde alto sulla traversa.

È il preludio al gol del pareggio che arriva al 35′, quando Cavallo entrato in campo da 9′, recupera un buon pallone sulla trequarti ospite e “imbuca” per Sangiorgio che scatta sul filo del fuorigioco si presenta davanti a Romano e lo trafigge con freddezza.

La gara continua a essere4 vivace fino alla fine con le due squadre che non si accontentano del punto, ma dopo 5′ di recupero il direttore di gara decreta la fine del match con qualche parola di troppo all’uscita dal campo che stava per innescare momenti di tensione con le due panchine pronte a intervenire per far tornare la calma in un derby bello e combattuto che non poteva essere macchiato proprio alla fine.

Mercoledì il campionato di Promozione torna nuovamente in campo con il Frigintini che sarà di scena sul campo del Cassibile.

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