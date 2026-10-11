Comiso torna «Cantiere per la Pace»: in mille in corteo guidati dal lungo Sudario per i bimbi di Gaza

Comiso,11 ottobre 2026 – A 45 anni di distanza dalla grande marcia contro i missili Cruise, Comiso torna a far sentire forte la propria voce contro le guerre. Circa mille persone hanno partecipato questa mattina al «Cammino per la Pace», un’imponente mobilitazione cittadina organizzata dal comitato «Comiso cantiere per la pace» per richiamare l’attenzione sui conflitti internazionali e promuovere la convivenza tra i popoli. Ad aprire il lungo corteo è stato un forte simbolo visivo: il «Sudario della memoria», una tela bianca di 70 metri realizzata dagli studenti dell’Istituto superiore «Giorgio La Pira» di Pozzallo. Sul tessuto gli studenti hanno trascritto a mano i nomi degli oltre 18.500 bambini palestinesi rimasti uccisi nel conflitto a Gaza, trasformando la protesta in un monito toccante contro la tragedia delle vittime innocenti. Il serpentone di partecipanti – composto da scuole, associazioni, istituzioni e semplici cittadini – si è mosso alle 9.30 dai cancelli dell’ex base Nato per attraversare i luoghi simbolo della storia pacifista comisana, confluendo infine in piazza Fonte Diana. Alla manifestazione ha preso parte anche il vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, che ha sottolineato come la pace debba essere «una responsabilità quotidiana e condivisa, da alimentare costantemente attraverso la solidarietà, il dialogo e il rispetto dell’altro». La scelta della data non è stata casuale: l’11 ottobre 1981 oltre 30.000 persone invasero Comiso per protestare contro l’installazione dei 112 missili Cruise americani nell’ex aeroporto «Magliocco». Quegli ordigni, operativi dal 1983 e smantellati nel 1991 con la fine della Guerra Fredda, resero il territorio ibleo un punto di riferimento globale per il pacifismo. La marcia di oggi rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio. Il neonato comitato promotor della manifestazione, che conta già l’adesione di più di cento realtà locali, punta a trasformare l’evento in un laboratorio permanente. Tra i prossimi obiettivi ci sono iniziative di educazione alla pace nelle scuole, momenti di integrazione sociale e percorsi per la tutela dell’ambiente e delle fragilità del territorio.

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